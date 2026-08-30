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30 ago 2026 Actualizado 00:01

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Economía

Gobierno no aumentará precios de gasolina corriente y ACPM durante septiembre de 2026

Gasolina, dinero y economía Colombia. Fotos: Getty Images

Gasolina, dinero y economía Colombia. Fotos: Getty Images

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El Gobierno Nacional anunció que mantendrá sin aumentos durante septiembre los precios de la gasolina corriente y el ACPM.

Según esta medida, adoptada por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, busca “aliviar el bolsillo de los colombianos, contener el aumento en los costos de transporte de alimentos y facilitar el traslado de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto”.

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