Cafam Melgar, el santuario de más de 400 animales rescatados del tráfico ilegal

Colombia

Cafam Melgar, uno de los centros de vacaciones y recreación con mayor trayectoria del país, recibió el galardón otorgado por Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá en la novena edición de las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, por su iniciativa “Bioparque Cafam Melgar: protegiendola fauna, inspirando a la sociedad”, en el marcodel ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

La edición de este año recibió 270 postulaciones, de las cuales 36 prácticas fueron seleccionadas por su aporte al desarrollo sostenible. En el caso de Cafam, el galardón destaca las acciones desarrolladas desde el Bioparque en su centro de vacaciones, para contribuir a la conservación de la biodiversidad y la protección de la fauna

Actualmente, el Bioparque de Cafam Melgar alberga 414 animales, de los cuales el 92 % corresponde a especies nativas y el restante, a exóticos. Más de 400 de elloshan sido rescatados del tráfico ilegal y encuentran en este espaciocondiciones para su protección y cuidado.

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La conservación de la biodiversidad hace parte, además, del Plan de Gestión Ambiental Corporativo de Cafam, que contempla la protección de las especiesdel Bioparque como uno de sus ejes de acciónambiental.

“Este reconocimiento representa el valor de convertir nuestro compromiso con la sostenibilidad en acciones concretas. Desde el Bioparque buscamos no solo proteger la fauna, sino también generar conciencia y acercar a nuestros visitantes al cuidado de los ecosistemas”, afirmó Julio Billorou Rodríguez, subdirector de Servicios Sociales de Cafam.

Además de la protección de fauna, el Bioparque desarrolla actividades de educación ambiental orientadas a generar conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas y cuenta con más de 6.000 árboles, que hacen parte de las accionesde conservación del Centro de Vacaciones Cafam Melgar. Estas iniciativas hacen parte de una visión que busca integrar la conservación y la educación ambiental con un modelo de turismo sostenible.

Con este reconocimiento, Cafam reafirma su compromiso con iniciativas que integran recreación, turismo sostenible, educación ambiental y conservación, buscando que la experiencia de quienes visitan el Centro de Vacaciones CafamMelgar también contribuya a una relaciónmás responsable con la biodiversidad.