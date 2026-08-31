Renta Joven ya confirmó pagos con el nuevo RUI: Fecha y anuncio de Prosperidad Social

Prosperidad Social informó que los 1.557 participantes que reciben sus transferencias del cuarto ciclo de Renta Joven en sus productos financieros tendrán el abono a sus cuentas el día jueves 3 de septiembre.

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El viernes 4 de septiembre iniciará la entrega de las transferencias a los 1.171 estudiantes que reciben estos recursos mediante giro. La inversión será de 1.091 millones de pesos, para un total de 2.722 participantes del programa.

En el cronograma establecido previamente por la entidad, este ciclo estaba proyectado para finales de agosto. Sin embargo, fue reprogramado con el propósito de garantizar la debida expedición de la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), medida orientada a realizar los ajustes técnicos necesarios en la aplicación del nuevo instrumento de medición socioeconómica diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el gobierno anterior.

¿Qué es el RUI?

Es el sistema que clasifica a los hogares según sus ingresos reales para entregar subsidios y ayudas sociales. Este entró en operación el 1 de agosto de 2026 como un complemento del Sisbén.

El RUI también determina quiénes cumplen los requisitos para acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias. La entidad decidió aplazar su aplicación hasta que el instrumento fuera verificado y ajustado, con el propósito de evitar la interrupción de las transferencias a una parte de los actuales beneficiarios.

En el ciclo 4, los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) serán beneficiados con los recursos por concepto de subsanación de matrícula del primer semestre de 2026; mientras los aprendices del SENA, los correspondientes a abril y mayo de 2026.

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Modalidades de entrega y fechas:

Abono a cuenta bancaria: 1.557 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia de este ciclo el 3 de septiembre.

1.557 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia de este ciclo el 3 de septiembre. Mediante giro: los 1.171 estudiantes que reclaman su recurso por esta modalidad podrán acercarse entre el 4 y el 11 de septiembre a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país.

Gestión de novedades

La entidad habilitará del 3 al 11 de septiembre el Portal del Joven para gestionar las siguientes novedades, que aplicarán desde el ciclo 5 de 2026:

Actualización de datos básicos.

Graduación de bachiller (para jóvenes en estado suspendido).

Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.

Retiro del programa.

Aplazamiento.

Cambio de programa de formación.

¿Cómo saber si es beneficiario del programa Renta Joven?

Los ciudadanos pueden consultar si hacen parte de Renta Joven a través de la página oficial de Prosperidad Social. Allí podrán consultar la información del programa, así como los cronogramas, requisitos y novedades.

No obstante, la entidad suele notificar a los beneficiarios a través de mensajes de texto, correo electrónico o los canales oficiales que se registraron en la inscripción.

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