Incautan fusil Barrett en operativo donde murió ‘Cholo’: el arma puede afectar helicópteros

La incautación de un fusil Barrett calibre .50 es uno de los elementos que deja la operación de la Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en zona rural de Santa Marta, donde murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y financiero de esta estructura criminal.

El procedimiento se adelantó en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, con la participación de tres helicópteros UH-60 de la Aviación Policial y el apoyo de dos aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea.

Además del Barrett calibre .50, las autoridades incautaron otros nueve fusiles, dos lanzagranadas M79, un lanzagranadas MGL, dos pistolas y una granada de mano.

El arsenal incluía también 11 granadas de 40 milímetros, 45 proveedores para fusil y cinco proveedores para fusil Barrett, además de una importante cantidad de munición: 1.800 cartuchos calibre 5.56 milímetros, 1.614 calibre 7.62 x 39 y 120 cartuchos calibre .50.

El fusil Barrett calibre .50 es un arma de largo alcance y alto poder de fuego que puede afectar helicópteros, especialmente dependiendo de la distancia, el tipo de munición y el punto de impacto.

En la operación también fueron incautados elementos de intendencia, entre ellos morrales, chalecos y arneses.

El balance entregado por la Policía señala que siete integrantes de las ACSN murieron y otros tres fueron capturados. Los siete muertos, según la institución, harían parte de la estructura de seguridad y organización criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Entre los muertos estaba alias ‘Cholo’, quien tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión. La Policía lo señala como segundo cabecilla y financiero de las ACSN y asegura que tenía una trayectoria criminal de más de 15 años.

De acuerdo con la investigación, ‘Cholo’ estaría relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas en Magdalena, Cesar y La Guajira, además de ser señalado como uno de los articuladores del envío de droga hacia países de Centroamérica mediante lanchas rápidas tipo Go-Fast y semisumergibles.

Los tres capturados durante el operativo, según la Policía, fueron sorprendidos vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portando armamento largo.

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