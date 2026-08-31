Por cortes de agua programados, más de 150 colegios en Barranquilla suspenderán clases este martes

La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que decidió suspender las clases presenciales en 156 colegios distritales de la ciudad debido a los trabajos programados que podrían generar interrupciones en el servicio de agua en distintos sectores.

La medida es preventiva y busca evitar dificultades durante la jornada escolar, especialmente por la importancia del suministro de agua para garantizar condiciones adecuadas de higiene y bienestar en las instituciones educativas. La suspensión aplica para estudiantes, docentes, directivos y demás personal que normalmente desarrolla sus actividades de manera presencial en los colegios oficiales.

Aunque no habrá clases en las aulas, las actividades académicas no quedan suspendidas. La Secretaría de Educación indicó que los estudiantes continuarán con sus procesos de aprendizaje de manera asincrónica, es decir, desde casa y mediante las orientaciones y mecanismos que establezca cada institución educativa.

Clases serán virtuales en algunas instituciones

La Alcaldía pidió a padres de familia y estudiantes mantenerse atentos a la información que entregue cada colegio sobre las actividades que deberán realizar durante la jornada. Las instituciones serán las encargadas de comunicar las instrucciones y los mecanismos para desarrollar los contenidos académicos previstos para este martes.

La decisión fue tomada ante la posibilidad de que los trabajos programados afecten el suministro de agua en diferentes zonas de Barranquilla. Con esta medida, la administración distrital busca anticiparse a posibles inconvenientes y garantizar que la comunidad educativa pueda desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas.

La Secretaría de Educación también agradeció la comprensión y disposición de docentes, estudiantes, familias y demás integrantes de la comunidad educativa frente a esta jornada especial.