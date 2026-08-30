Nuevas tarifas del Jardín Botánico de Bogotá: precios de entrada y beneficios

Conozca los nuevos precios y beneficios del Jardín Botánico de Bogotá. Foto Jardín Botánico de Bogotá y Getty Images

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis es uno de los complejos naturales y de investigación más importantes del país; cuenta con el Tropicario más grande de Sudamérica y con el reconocimiento por sus 70 años en la labor de la educación ambiental y avances.

Recientemente, a finales del mes de julio, el recinto cambió los precios para el acceso al jardín para que las personas puedan disfrutar de los recorridos y visitar los diferentes ecosistemas que componen una extensa colección de flora nacional.

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¿Cuáles son los nuevos precios para acceder al Jardín Botánico José Celestino Mutis?

Este cambio de tarifa se realizó desde el 31 de julio, en respuesta a un ajuste que trajo un beneficio adicional, donde anteriormente se pagaban $6.600 por la entrada al Jardín Botánico, teniendo que los interesados en ingresar al Tropicario pagar adicionalmente unos $12.000.

Esta nueva medida implementada permite que por solo $16.000 los visitantes puedan visitar el Jardín y el Tropicario de manera conjunta sin cobros adicionales.

El Jardín Botánico de Bogotá realiza descuentos a estudiantes e incluye tarifas para planes familiares o que incluyen hasta seis personas para visitar el lugar.

A continuación estos son los precios oficiales al público

Nacionales: $16.000

Extranjeros: $ 38.000

Mayores de 60 años nacionales Tropicario: $ 13.000

Mayores de 60 años extranjeros Tropicario: $ 27.000

Estudiantes de colegios y universidades públicas: $ 7.000

Estudiantes de colegios y universidades privadas: $ 13.000

Combo Amigos Celestino (cuatro visitantes nacionales): $52.000

Combo Familia Botánica (seis visitantes nacionales): $78.000

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