De la Espriella ordenó revisar toda la contratación estatal para desmontar “roscas” y redes de poder

Tras un Consejo de Ministros de más de siete horas realizado en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión integral de la contratación y de la estructura del Estado, con el propósito de identificar posibles concentraciones de contratos, sobrecostos, intermediaciones y prácticas que restrinjan la competencia.

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El mandatario aseguró que impartió instrucciones a todos los ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de entidades estatales para revisar, “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa”, cómo se están adjudicando y ejecutando los recursos públicos.

Uno de los principales anuncios es la construcción de un mapa de concentración contractual del Gobierno Nacional, que permitirá establecer quiénes han contratado recurrentemente con el Estado, cuánto dinero han recibido, bajo qué modalidades fueron seleccionados y cuáles han sido los resultados de esos contratos.

De la Espriella puso especial atención en los contratos de prestación de servicios, abogados externos, firmas jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías, supervisiones y contratos de eventos, producción y logística, conocidos como BTL.

“Hay que romper la rosca”, afirmó el presidente, al señalar que no habrá privilegios para contratistas, organizaciones o grupos y que todas las contrataciones deberán estar sustentadas en criterios de necesidad, idoneidad, precios, resultados y cumplimiento de la ley.

También anunció cambios en la selección de abogados externos, liquidadores y asesores, al plantear mecanismos públicos y abiertos cuando jurídicamente sea posible. Según dijo, se busca evitar que determinados negocios permanezcan concentrados durante años en las mismas personas o firmas.

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El mandatario incluyó además en la revisión a los contratos relacionados con universidades públicas, convenios interadministrativos y negocios fiduciarios que administran recursos del Estado. En estos últimos, anunció que serán examinados los costos, comisiones, mecanismos de selección y resultados.

De la Espriella advirtió que no habrá “contratistas eternos” del Estado y rechazó las renovaciones automáticas sustentadas únicamente en que una contratación “siempre se ha hecho así”.

Pero la revisión anunciada no se limitará a los contratos. El Gobierno también evaluará la estructura de las entidades nacionales para detectar duplicidad de funciones, burocracia, programas que se traslapan y organismos que compiten por las mismas competencias.

“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, sostuvo el presidente.

La instrucción contempla determinar qué entidades o dependencias podrían ser fusionadas o suprimidas, además de simplificar trámites, crear ventanillas únicas y reducir gastos de funcionamiento.

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