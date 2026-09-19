Gobierno revela entramados de corrupción en 11 de 42 cajas de compensación familiar en el país

El Gobierno Nacional reveló graves hallazgos administrativos y financieros tras las intervenciones realizadas a 11 de las 42 cajas de compensación familiar del país, un sector que solo en 2025 administró cerca de 14.1 billones de pesos provenientes del aporte del 4% de la nómina de los trabajadores.

El Vocero del Gobierno Miller Soto indicó que en Comfamiliar Atlántico, intervenida en julio, se detectaron varias modificaciones administrativas de última hora.

“Encontraron contratos de larga duración que superarían el periodo propio de la intervención, encontraron posibles incompatibilidades y vínculos contractuales entre personas relacionadas con la entidad y el organismo llamado a vigilarla. Modificaciones contractuales con impactos económicos que la propia ministra calificó de millonarios además de casos de presunto acoso laboral y posibles maniobras fraudulentas”, aseguró el vocero

El gobierno también refirió a Comfenalco Antioquia, que fue bautizada como la telaraña azul, por una presunta red de intereses políticos que habría buscado controlar de manera irregular más de 1 billón de pesos.

La Procuraduría General de la Nación alertó a la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, sobre situaciones críticas que se estarían presentando en las Cajas de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, Comfaguajira y Comfamiliar Atlántico.

Esto se relaciona con el funcionamiento de distintas Cajas de Compensación Familiar, las medidas de intervención, sus procesos de levantamiento, la efectividad de los planes de mejoramiento, la conformación de los órganos de dirección y control, y las garantías de transparencia, imparcialidad, participación y debido proceso.

En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social encontró situaciones que son objeto de especial seguimiento.

La documentación completa fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que determinen responsabilidades.