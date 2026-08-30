Fayner Parra presenta su canción “Quizás” un homenaje al arrepentimiento y el amor
El artista paisa presenta su más reciente sencillo titulado “quizás”, una canción que nació de una historia de la vida real.
Fayner Parra presenta su canción “Quizás” un homenaje al arrepentimiento y el amor
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Fayner Parra es un artista nacido en Betulia, en el suroeste antioqueño. A los 14 años llegó a Medellín junto a su familia, después de ser desplazado por la violencia. En la capital antioqueña comenzó a acercarse a la música y, en medio de una escena dominada por el reguetón, sus primeros pasos fueron precisamente dentro de este género, explorando sonidos urbanos y canciones románticas en estudios improvisados.
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Sin embargo, sus raíces siempre estuvieron ligadas a la música popular.
Con el paso de los años, Fayner cantó en el coro de la iglesia y tomo la decisión de regresar a ese sonido con el que se sentía identificado y comenzó a construir una propuesta que hoy combina la esencia de la música popular y regional colombiana con elementos frescos y contemporáneos.
Desde 2017 viene consolidando su carrera artística y encontrando en sus propias experiencias y en las historias cotidianas una fuente de inspiración para sus canciones.
Su más reciente canción se llama Quizás, con la que cuenta una historia de la vida real.
Quizás:
La canción Quizás nace de la culpa, la nostalgia y la pregunta de qué habría pasado si se hubiera pedido perdón a tiempo.
El sencillo cuenta la historia de alguien que, después de cometer errores que terminaron alejando a la persona que amaba, se enfrenta al arrepentimiento y a la incertidumbre de si algún día podrá ser perdonado.
El tema explora emociones universales como la culpa, el amor, la pérdida y la nostalgia, conectando con quienes alguna vez han tenido que reconocer sus errores cuando ya era demasiado tarde.
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En entrevista con Caracol Radio, el artista comentó que: “Es la historia de un amigo que estaba decepcionado y me contó su historia, lo que le estaba pasando con su mujer y decidí plasmarla en una canción para decir que no siguiera ahí”.
Una canción escrita desde la experiencia. Fue escrita por Fayner Parra y grabada en Medellín, en Estudios Digital Records, bajo la dirección de Camilo Mora y Juan Diego López.
Con “Quizás”, Fayner Parra apuesta por una música popular que conserva la emoción y la narrativa característica del género, mientras incorpora una mirada contemporánea sobre las historias de amor que siguen conectando con nuevas generaciones.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...