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Fayner Parra presenta su canción “Quizás” un homenaje al arrepentimiento y el amor

Fayner Parra es un artista nacido en Betulia, en el suroeste antioqueño. A los 14 años llegó a Medellín junto a su familia, después de ser desplazado por la violencia. En la capital antioqueña comenzó a acercarse a la música y, en medio de una escena dominada por el reguetón, sus primeros pasos fueron precisamente dentro de este género, explorando sonidos urbanos y canciones románticas en estudios improvisados.

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Sin embargo, sus raíces siempre estuvieron ligadas a la música popular.

Con el paso de los años, Fayner cantó en el coro de la iglesia y tomo la decisión de regresar a ese sonido con el que se sentía identificado y comenzó a construir una propuesta que hoy combina la esencia de la música popular y regional colombiana con elementos frescos y contemporáneos.

Desde 2017 viene consolidando su carrera artística y encontrando en sus propias experiencias y en las historias cotidianas una fuente de inspiración para sus canciones.

Su más reciente canción se llama Quizás, con la que cuenta una historia de la vida real.

Quizás:

La canción Quizás nace de la culpa, la nostalgia y la pregunta de qué habría pasado si se hubiera pedido perdón a tiempo.

El sencillo cuenta la historia de alguien que, después de cometer errores que terminaron alejando a la persona que amaba, se enfrenta al arrepentimiento y a la incertidumbre de si algún día podrá ser perdonado.

El tema explora emociones universales como la culpa, el amor, la pérdida y la nostalgia, conectando con quienes alguna vez han tenido que reconocer sus errores cuando ya era demasiado tarde.

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En entrevista con Caracol Radio, el artista comentó que: “Es la historia de un amigo que estaba decepcionado y me contó su historia, lo que le estaba pasando con su mujer y decidí plasmarla en una canción para decir que no siguiera ahí”.

Una canción escrita desde la experiencia. Fue escrita por Fayner Parra y grabada en Medellín, en Estudios Digital Records, bajo la dirección de Camilo Mora y Juan Diego López.

Con “Quizás”, Fayner Parra apuesta por una música popular que conserva la emoción y la narrativa característica del género, mientras incorpora una mirada contemporánea sobre las historias de amor que siguen conectando con nuevas generaciones.

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