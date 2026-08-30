El artista colombiano Montano estrena canción junto a Nicky Jam: “Esto es un sueño hecho realidad”

El artista colombiano Montano da un paso trascendental en su carrera junto a una de las figuras más influyentes del género latino con una canción sobre el amor, el arrepentimiento oportunidades.

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Unión con Nicky Jam:

Así nació “KEDAAATÉ”, el primer encuentro musical entre Montano y Nicky Jam, una unión que marca un antes y un después en la carrera del artista colombiano. La historia comenzó cuando Super Dakis, mánager de Montano, presentó parte de su proyecto musical a Nicky Jam. Después de escuchar varias canciones, el artista puertorriqueño tuvo una reacción inmediata: “Tengo la canción para él”. Horas después, Montano recibió el tema, conectó profundamente con su mensaje y grabó su versión ese mismo día.

En cuestión de días, ambos ya se encontraban rodando el videoclip en Bogotá, demostrando que las grandes colaboraciones también pueden surgir de manera natural cuando existe una conexión artística genuina.

En entrevista con Caracol Radio, Montano contó sobre su experiencia en el trabajo con Nicky Jam que: “Esto es un sueño hecho realidad para mí, yo soy un muchacho de 24 años que está grabando con su artista favorito. Todo se dio muy rápido, pasó en menos de una semana. Nicky Jam tiene una energía impresionante, opinaba mucho sobre el video y me dejó sorprendido en ese tema”.

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Canción “KEDAAATÉ:

Más que una canción de desamor, “KEDAAATÉ” habla de esas historias que terminan no porque desaparezca el amor, sino por errores, decisiones o circunstancias que separan a dos personas.

La canción retrata el deseo de recuperar lo que parecía perdido y apuesta por las segundas oportunidades, recordando que, cuando los sentimientos siguen vivos, siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

El sencillo reúne la experiencia de Nicky Jam con la identidad de una de las nuevas voces de la música urbana colombiana. La composición original llegó de parte del artista puertoriqueño, mientras que Montano escribió su interpretación junto al compositor cartagenero Vic G, aportando una visión personal que conecta con sus propias vivencias y fortalece. La narrativa de la producción musical estuvo a cargo de Jorge Milano, mientras que el videoclip fue realizado por Turbo, un equipo creativo que apostó por una propuesta visual íntima y cinematográfica para acompañar la historia.

El video fue grabado en Bogotá pocos días antes del multitudinario concierto de Nicky Jam en el estadio El Campín. Para Montano, compartir el set con uno de los artistas que marcaron su infancia representó uno de los momentos más significativos de su carrera.

Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó convirtiéndose en una experiencia cercana, espontánea y llena de complicidad, gracias a la personalidad relajada y el buen humor de Nicky, quien hizo del rodaje un ambiente tan memorable como la propia canción.

Proyectos de Montano:

Próximamente el artista barranquillero del género urbano tendrá nuevas canciones, una de ellas en colaboración con Juan Duque y Boza, artista panameño.

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