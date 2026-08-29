Juanes lanza ‘Marea Viva’ para ayudar al Chocó: estos son los artistas que se sumaron

El cantante colo

mbiano Juanes, a través de su Fundación Mi Sangre, presentó ‘Marea Viva, por el Chocó de mañana’, una campaña que busca mantener la ayuda para las comunidades afectadas por el terremoto, incluso después de que pase la etapa más crítica de la emergencia.

La iniciativa tiene una meta de recaudar $15.000 millones, recursos que serán destinados principalmente a la reconstrucción de viviendas y a soluciones habitacionales para las familias damnificadas. La propuesta busca acompañar al departamento durante los meses posteriores al desastre, cuando disminuya la atención mediática sobre la emergencia.

Juanes no está solo en este llamado. La campaña cuenta con el respaldo de reconocidas figuras de la música y el deporte.

Entre los artistas que se han unido aparecen Manuel Medrano, Goyo, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Nicky Jam. También participan figuras como Velia Vidal y Altafulla, además de reconocidos deportistas y referentes del fútbol colombiano.

En el mundo deportivo se encuentran James Rodríguez, David Ospina, Jhon Arias, Mariana Pajón y Rigoberto Urán, así como el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

Más información Kany García lleva su balada a los sonidos de la música regional mexicana junto a Carín León

La campaña también cuenta con el respaldo de organizaciones como Progresa Chocó, RedPro, Fundación Bancolombia, Fundación Mi Sangre y Grupo Argos, que participan en los esfuerzos de recuperación.