Shakira y Karol G conquistan los escenarios del mundo: así avanzan sus grandes giras
Las dos artistas colombianas recorren distintos países con espectáculos multitudinarios, nuevos escenarios y cifras que reflejan el alcance internacional de sus carreras.
Shakira y Karol G continúan llevando la música colombiana a grandes escenarios internacionales con dos giras que actualmente recorren diferentes países. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ marcan nuevas etapas en las carreras de las dos artistas.
Shakira y su reencuentro con Madrid
Shakira se encuentra actualmente en Madrid, España, donde inició su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista tiene programadas 12 presentaciones, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.
Los conciertos se realizan en el llamado Estadio Shakira, ubicado en el recinto Iberdrola Music, con una capacidad aproximada de 55.000 personas por noche.
La gira de Shakira comenzó en febrero de 2025 y, de acuerdo con los reportes entregados a Billboard, ya había vendido 3,3 millones de entradas en 86 conciertos.
Karol G continúa su recorrido internacional
Mientras tanto, Karol G avanza con ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, gira que comenzó el 24 de julio de 2026 en Chicago y acompaña su más reciente álbum, Tropicoqueta.
La cantante paisa ya ha pasado por grandes escenarios de Estados Unidos, entre ellos el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde realizó tres presentaciones, y el Alamodome de San Antonio, recinto en el que reunió a cerca de 50.000 personas y estableció un récord de asistencia para una artista femenina solista.
El recorrido de Karol G continuará por Latinoamérica y Europa, con fechas programadas entre 2026 y 2027.
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De esta manera, Shakira y Karol G mantienen a Colombia como protagonista en los grandes escenarios de la música internacional, cada una con una propuesta y una etapa diferente de sus respectivas carreras.