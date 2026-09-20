Shakira y Karol G conquistan los escenarios del mundo: así avanzan sus grandes giras

Shakira y Karol G continúan llevando la música colombiana a grandes escenarios internacionales con dos giras que actualmente recorren diferentes países. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ marcan nuevas etapas en las carreras de las dos artistas.

Shakira y su reencuentro con Madrid

Shakira se encuentra actualmente en Madrid, España, donde inició su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista tiene programadas 12 presentaciones, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Cerrar

Los conciertos se realizan en el llamado Estadio Shakira, ubicado en el recinto Iberdrola Music, con una capacidad aproximada de 55.000 personas por noche.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Cerrar

La gira de Shakira comenzó en febrero de 2025 y, de acuerdo con los reportes entregados a Billboard, ya había vendido 3,3 millones de entradas en 86 conciertos.

Karol G continúa su recorrido internacional

Mientras tanto, Karol G avanza con ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, gira que comenzó el 24 de julio de 2026 en Chicago y acompaña su más reciente álbum, Tropicoqueta.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - SEPTEMBER 18: Karol G performs during her Viajando Por El Mundo Tropitour at MetLife Stadium on September 18, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Astrida Valigorsky/Getty Images) / Astrida Valigorsky Ampliar EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - SEPTEMBER 18: Karol G performs during her Viajando Por El Mundo Tropitour at MetLife Stadium on September 18, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Astrida Valigorsky/Getty Images) / Astrida Valigorsky Cerrar

La cantante paisa ya ha pasado por grandes escenarios de Estados Unidos, entre ellos el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde realizó tres presentaciones, y el Alamodome de San Antonio, recinto en el que reunió a cerca de 50.000 personas y estableció un récord de asistencia para una artista femenina solista.

GLENDALE, ARIZONA - AUGUST 29: Karol G performs at State Farm Stadium on August 29, 2026 in Glendale, Arizona. (Photo by John Medina/Getty Images) / John Medina Ampliar GLENDALE, ARIZONA - AUGUST 29: Karol G performs at State Farm Stadium on August 29, 2026 in Glendale, Arizona. (Photo by John Medina/Getty Images) / John Medina Cerrar

El recorrido de Karol G continuará por Latinoamérica y Europa, con fechas programadas entre 2026 y 2027.

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De esta manera, Shakira y Karol G mantienen a Colombia como protagonista en los grandes escenarios de la música internacional, cada una con una propuesta y una etapa diferente de sus respectivas carreras.