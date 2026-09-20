Amor y Amistad llega con estrenos musicales: conozca las canciones para dedicar y celebrar

El fin de semana de Amor y Amistad llega acompañado de nuevos lanzamientos musicales, con canciones y colaboraciones que se suman a las opciones para dedicar, cantar y celebrar junto a amigos o pareja.

Uno de los estrenos que más llama la atención es ‘Agua’, de Shakira y Maluma, una nueva colaboración entre dos de los artistas colombianos más reconocidos internacionalmente. El tema apuesta por los sonidos tropicales y el merengue, y marca un nuevo encuentro musical entre ambos.

También está ‘Pa’ Bailar’, de Beéle y Elvis Crespo, una colaboración que mezcla los sonidos del merengue con el estilo urbano del artista colombiano. La canción llega como una propuesta para quienes buscan celebrar y bailar durante este fin de semana.

A estos lanzamientos se suma Feid con ‘El club de las 19 flores’, un proyecto compuesto por ocho canciones y que cuenta con colaboraciones junto a otros artistas.

El panorama internacional también tiene novedades. Miley Cyrus presentó su décimo álbum de estudio, mientras que artistas como Rauw Alejandro, Pablo López y Lola Índigo también hacen parte de los estrenos musicales de esta semana.

Así, Amor y Amistad llega con una variedad de canciones para diferentes momentos: desde temas para dedicar a esa persona especial hasta propuestas para cantar y bailar con los amigos.

La música vuelve a ser una de las protagonistas de esta celebración, con artistas colombianos e internacionales que aprovechan la fecha para presentar nuevas propuestas a sus seguidores.