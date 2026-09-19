Shakira vive una noche histórica en Madrid y se reencuentra con sus fans durante su gira mundial
La artista colombiana inició en Madrid su esperada residencia europea de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y protagonizó un emotivo encuentro con sus seguidores.
Shakira regresó a Madrid para vivir una noche especial junto a sus seguidores y dar inicio a su esperada residencia europea de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.
La cantante colombiana se mostró emocionada por volver a la ciudad y reencontrarse con una audiencia que la ha acompañado durante diferentes etapas de su carrera. Desde el escenario, la artista destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos y aseguró que estaba dispuesta a entregarles todo durante el espectáculo.
“No hay nada definitivamente como cuando una loba se reencuentra con su manada de Madrid”, expresó Shakira ante el público, que recibió sus palabras con entusiasmo.
La cantante también aprovechó uno de los momentos más emotivos de la noche para hablar sobre las dificultades que ha enfrentado durante los últimos años y sobre la manera en que esas experiencias pueden convertirse en una oportunidad para salir adelante.
“Lo importante es que nosotras, cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más resilientes, un poquito más fuertes”, afirmó.
Antes de continuar con el espectáculo, Shakira también prometió entregarlo todo a sus seguidores: “Esta noche les voy a dar todo lo mejor de mí, todo, todo lo que tengo es para ustedes”.
Con este concierto, Shakira marca el comienzo de una nueva etapa de su gira por Europa, mientras fortalece el vínculo con sus seguidores de Madrid, una ciudad que ha sido testigo de diferentes momentos de su trayectoria artística.