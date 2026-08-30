Juanpis González reunió a grandes artistas en Bogotá para ayudar a las víctimas del terremoto

La música, el humor y la solidaridad se encontraron este sábado 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, donde Alejandro Riaño, a través de su personaje Juanpis González, realizó una edición especial de The Juanpis Live Show, titulada “Si nos organizamos cabemos todos”.

El espectáculo reunió a reconocidos artistas de la música colombiana como Feid, Carlos Vives, Manuel Turizo, Kapo, Mike Bahía, Piso 21, Santiago Cruz, Luis Alfonso, Manuel Medrano, Monsieur Periné, ChocQuibTown y Nidia Góngora, quienes se sumaron a la iniciativa para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

La jornada combinó el característico formato de Juanpis González con presentaciones musicales y espacios de entretenimiento, convirtiendo el escenario en un punto de encuentro para diferentes generaciones de artistas y público.

El propósito principal fue recaudar recursos para ayudar a reconstruir viviendas de familias las afectadas por la emergencia en el departamento del Chocó. De acuerdo con toda la organización, el 100 % de los recursos recaudados será destinado a esta causa a través de la Fundación PLAN.

El evento alcanzó el estado de agotado antes de su realización, aunque hasta el momento no se ha divulgado públicamente una cifra oficial sobre el número exacto de asistentes ni el total definitivo de dinero recaudado.

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Con esta jornada, Juanpis González y una amplia representación de la industria del entretenimiento colombiano buscaron demostrar que la música y la cultura también pueden convertirse en herramientas para responder ante una emergencia nacional.