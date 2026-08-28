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28 ago 2026 Actualizado 14:44

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El DJ y productor escocés Calvin Harris regresa a Colombia después de 11 años

Harris se presentará el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: (EDITORIAL USE ONLY) Calvin Harris attends The BRIT Awards 2019 held at The O2 Arena on February 20, 2019 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: (EDITORIAL USE ONLY) Calvin Harris attends The BRIT Awards 2019 held at The O2 Arena on February 20, 2019 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images) / Jeff Spicer

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: (EDITORIAL USE ONLY) Calvin Harris attends The BRIT Awards 2019 held at The O2 Arena on February 20, 2019 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)
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Este viernes se conoció que el DJ, productor y cantautor escocés Calvin Harris regresa a Colombia.

¿Cuándo se presentará en Colombia?

Se presentará el viernes 13 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

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¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el país?

La última vez que estuvo en el país fue como cabeza de cartel del festival Estéreo Picnic 2015.

¿Cuáles son los éxitos de Harris?

Harris es más conocido por éxitos como “Flashback”, “Feels So Close” y “Summer”, entre muchos otros.

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¿Qué colaboraciones tiene?

Además de colaboraciones como “I Need Your Love” y “Outside” con Ellie Goulding, “We Found Love” y “This Is What You Came For” con Rihanna, “One Kiss” con Dua Lipa y “Promises” con Sam Smith.

¿Sigue siendo el DJ mejor pagado del mundo?

Harris encabezó la lista de Forbes de los DJ mejor pagados del mundo durante seis años consecutivos, de 2013 a 2018.

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