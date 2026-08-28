El DJ y productor escocés Calvin Harris regresa a Colombia después de 11 años

Este viernes se conoció que el DJ, productor y cantautor escocés Calvin Harris regresa a Colombia.

¿Cuándo se presentará en Colombia?

Se presentará el viernes 13 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

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¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el país?

La última vez que estuvo en el país fue como cabeza de cartel del festival Estéreo Picnic 2015.

¿Cuáles son los éxitos de Harris?

Harris es más conocido por éxitos como “Flashback”, “Feels So Close” y “Summer”, entre muchos otros.

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¿Qué colaboraciones tiene?

Además de colaboraciones como “I Need Your Love” y “Outside” con Ellie Goulding, “We Found Love” y “This Is What You Came For” con Rihanna, “One Kiss” con Dua Lipa y “Promises” con Sam Smith.

¿Sigue siendo el DJ mejor pagado del mundo?

Harris encabezó la lista de Forbes de los DJ mejor pagados del mundo durante seis años consecutivos, de 2013 a 2018.