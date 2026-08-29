Kany García lleva su balada a los sonidos de la música regional mexicana junto a Carín León

Los artistas estrenaron “El Sombrero y La Camisa”, su segunda colaboración, tres años después de “Te Lo Agradezco”.

Kany García y Carín León volvieron a unir sus voces en “El Sombrero y La Camisa”, una colaboración que ya está disponible en plataformas digitales y que llega acompañada de un video musical oficial.

La nueva canción representa un encuentro entre la propuesta de balada y pop de la cantante puertorriqueña y los sonidos de la música regional mexicana que caracterizan a Carín León. Con este lanzamiento, ambos retoman la colaboración que habían construido en 2023 con “Te Lo Agradezco”.

Su primera colaboración se convirtió en uno de los mayores éxitos de Kany García y actualmente supera las 430 millones de reproducciones en Spotify. Además, recibió una nominación al Latín GRAMMY a Canción del Año en 2024.

El éxito del tema también permitió que la música de García alcanzara nuevas audiencias, especialmente en México, donde la artista encontró un punto de mayor reconocimiento con el público de la música mexicana.

Esta nueva colaboración fue anunciada por Kany García a través de su red social Instagram donde compartió un video junto a Carín León y celebró la oportunidad de volver a crear música con el artista sonoreste.

“El sombrero y la camisa” llega en medio de una nueva etapa para ambos artistas. Kany García presentó en el mes de abril “la puerta abierta” su décimo álbum de estudio, un proyecto de 11 canciones que incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, Rawayana, Nathy Peluso y Yuridia.

El disco también dio paso a la “Puerta abierta tour” una gira internacional de 76 fechas por todo Latinoamérica Estados Unidos Canadá y Europa

Por otro lado, Carín León continúa ampliando su presencia de manera internacional el mexicano ha llevado su música a diferentes escenarios como Coachella, el Grand Ole Opry y Viña del Mar. En el mes de septiembre llegará a Sphere Las Vegas como el primer artista latino en presentarse en ese escenario.

Con “El Sombrero y La Camisa”, Kany García y Carín León vuelven a compartir escenarios musicales, esta vez explorando una fusión que une la sensibilidad de la balada con los sonidos de la música mexicana.