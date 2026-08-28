Premios Billboard de la Música Latina 2026 ¿Cuándo se anuncian los finalistas?

La cuenta regresiva para una de las noches más importantes de la música Latina ya comenzó. Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se preparan para revelar a los finalistas y definir quiénes competirán por los reconocimientos de este año.

La lista será anunciada el próximo miércoles 9 de septiembre a las 5:00 de la tarde, durante una transmisión en vivo que podrá seguirse por el canal de YouTube de Telemundo entretenimiento, además de las plataformas oficiales de Billboard y Billboard español.

Después de la tan esperada presentación, se conocerá el listado completo de los nominados y se distribuirá la información oficial de la ceremonia para los medios de comunicación.

La entrega de los premios está programada para el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center en Miami. La ceremonia será transmitida en vivo por Telemundo y Peacok.

Los Billboard de la música Latina reconocen a los artistas y las producciones que tuvieron un mayor impacto durante el año, teniendo en cuenta factores como ventas, reproducciones en plataformas digitales y comportamiento en redes sociales registrados por las listas semanales de Billboard.

La celebración tambien estará acompañada por la semana billboard de la música latina 2026 que se realizará entre el 19 y el 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach.

Este encuentro reunirá a diferentes artistas empresarios y representantes de la industria en diferentes conversaciones, paneles, presentaciones musicales y espacios de Networking.

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En la edición anterior Bad Bunny fue el artista más premiado con 11 reconocimientos incluido el Artista del año. Karol G obtuvo 6 galardón mientras que fuerza Regida consiguió 5.

Por ahora todavía falta conocer quiénes serán los artistas que estarán sobre el escenario y quienes tendrán la tarea de presentar los premios. Estos detalles serán anunciados en las próximas semanas.