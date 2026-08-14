Grupo Argos y Nicky Jam entregarán $13 mil millones para damnificados por terremoto en Colombia

Durante el 11° Congreso Empresarial Colombiano que se realiza en Cartagena, el Grupo Empresarial Argos y el artista puertorriqueño Nicky Jam, oficializaron una alianza para apoyar a las familias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La estrategia denominada Adopta un Hogar, contará con el respaldo técnico de la compañía, quien pondrá a disposición su experiencia y las capacidades de sus programas Casa para mí y Hogares Saludables.

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La iniciativa se suma a las acciones adelantadas durante los últimos días por trabajadores, familiares y la Fundación del Grupo Empresarial Argos, quienes han reunido más de 1.000 millones de pesos destinados a la entrega de agua y elementos de primera necesidad en comunidades afectadas de Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Adopta un Hogar está abierta a la participación de personas y empresas, tanto en Colombia como en otros países, que quieran contribuir a la recuperación de las zonas impactadas.

Uno de los principales incentivos de la campaña es el compromiso de que por cada peso donado, el Grupo Argos y Nicky Jam aportarán un peso adicional, con el propósito de alcanzar una meta de 26.000 millones de pesos.

Los recursos serán destinados principalmente a la reparación y reconstrucción de viviendas en los territorios que han sufrido mayores afectaciones.