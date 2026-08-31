Alci Acosta fue ingresado a UCI, esto se sabe sobre su estado de salud

El reconocido cantante y pianista colombiano Alci Acosta permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla, luego de presentar afecciones relacionadas con sus riñones y próstata.

La información fue confirmada este domingo por su hijo, el también cantante Checo Acosta, quien compartió un mensaje en sus redes sociales para informar sobre el estado de salud del artista.

Según Checo, su padre se encuentra estable y recibe toda la atención médica requerida en la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla.

La familia también agradeció al personal médico por el cuidado brindado durante los procedimientos y a los seguidores que han enviado mensajes de apoyo y cariño ante la situación.

“Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en UCI ya estable con toda la atención requerida”, informó Checo Acosta.

Por ahora, la familia no ha entregado mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado. Lo confirmado es que el intérprete de ‘La Copa Rota’ continúa bajo vigilancia médica en Barranquilla.

A sus 87 años, Alci Acosta es considerado uno de los grandes referentes del bolero y la música romántica colombiana. Canciones como ‘La Copa Rota’, ‘Traicionera’ y ‘La cárcel de Sing Sing’ hacen parte de una trayectoria de más de seis décadas.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier nuevo reporte sobre su estado de salud.