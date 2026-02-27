Nicky Jam confirma concierto en Colombia el próximo 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPAIN - JUNE 21: Nicky Jam performs during his Sunshine Tour at Anexo Estadio on June 21, 2025 in Las Palmas de Gran Canaria, Spain. (Photo by Rubén Grimón/Redferns) / Rubén Grimón

El cantautor estadounidense Nicky Jam confirmó su concierto en Colombia para este 6 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

A través de sus redes sociales publicó un video y escribió: “Colombia me abrazó desde el primer día que pise su hermosa tierra y a ustedes les debo mucho. Cada vez que camino por las calles respiro lo que siempre me han brindado amor, alegría, humildad, calor y respeto. Por eso quiero llevarles una noche llena de sentimientos a ustedes ❤️ tenemos cita…“.

La última presentación de Nicky Jam fue como invitado del colombiano J Balvin en su concierto ‘Ciudad Primavera’, el 13 de diciembre de 2025 en el mismo recinto en la ciudad de Bogotá, en el que interpretó varios de sus éxitos.

Nicky Jam se dio a conocer con los sencillos “Voy a Beber”, “Travesuras” y “El Perdón” de 2015 y con el álbum ‘Fénix’ de 2017.

También es conocido por éxitos como “X”, “Hasta el amanecer”, “El amante”, entre muchos otros.

Además de la música, Nicky Jam también ha incursionado en la actuación con las películas ‘xXx: Reactivado’ de 2017 y ‘Bad Boys para siempre’ de 2020, y protagonizó y fue productor ejecutivo de la serie biográfica de Netflix Nicky Jam: El Ganador de 2018.