Wilmar Roldán reveló por qué no fue al Mundial: “Dejó de lado a un árbitro con experiencia”

“El árbitro que tenía que ir al Mundial… están hablando con él", así respondió Wilmar Roldán cuando le preguntaron en El VBar de AS Colombia por su ausencia en la Copa del Mundo. El antioqueño, habló de todo en entrevista con el programa, iniciando por la metodología que usó, de rapartir hojas a jugadores, dirigentes y periodistas, con la actualización de las reglas, en el partido Junior vs. América.

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¿Por qué repartió esas hojas?

“Es un tema, que lo he comentado en varias ocasiones. Uno de los problemas que tiene el arbitraje es el desconocimiento de las reglas de juego por parte de los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, público y periodistas. Eso nos juega en contra a nosotros en la profesión, que de por sí es bien polémica, y cuando una persona discute algo con desconocimiento, se nos vuelve cuesta arriba la decisión. En aras de pedagogía con jugadores, técnicos y periodistas, hicimos un documento para que ellos entendieran cuáles eran las modificaciones que ellos iban a tener en cuenta para que no hubiera protesta por ese mismo desconocimiento”.

La posibilidad de trasladarlo a conversatorios

“Yo fui invitado a esa conferencia con la Selección Colombia (antes del Mundial) y fue ameno, de mucho conocimiento para ellos. Es algo que se puede hacer, pero de pronto el tiempo de los equipos, tal vez va en contravía de estas situaciones, pero de lo que pasó, fue muy bien recibido por parte de los que estaban ahí y fue un momento interesante porque vimos la clase de partido que se jugó, partido con alto tiempo de juego efectivo, con buenos goles y se presentó un partido con emociones y todo lo que tiene un buen partido de fútbol, que es lo que queremos”.

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La regla que menos asimilan los jugadores

“Todas han sido asimiladas con un poco de resistencia, porque lo que se pretende, y lo vimos en el Mundial, que lo habíamos visto en el primer semestre del torneo, cuando la Dimayor expuso algunos puntos para este tema de tiempo de juego, a veces los jugadores no entienden eso, pero cuando se aplica esto y los jugadores lo entienden, se ven partidos muy buenos. Todos tenemos que colaborar para hacer cumplir las reglas”.

¿En diciembre pitará su último partido?

“Eso ya no depende de mí, depende de la dirigencia, me dieron un año más de gracia, porque yo ya cumplí la mayoría de edad, pero si los jefes dicen que me quieren tener un año más, yo seré feliz”.

¿Cómo mejorar el arbitraje en Colombia?

“Yo siempre tuve refrentes a los cuales yo quise emular, y veía qué hacían ellos para estar en esa clase de competencias. Yo les he dicho (a los árbitros) que tengan un espejo, que muestre el camino y eso es lo que yo trato. De pronto falta convencimiento, son nuevas generaciones de árbitros. Ahora el VAR ha tomado protagonismo superior, hoy los árbitros se volvieron ‘VAR dependientes’. Acá ustedes están hablando con el último mohicano”.

¿Dónde ubica al arbitraje colombiano?

“Ahora con mucha expectativa, se posicionó el nuevo Comité y tienen muchas ganas de hacer algo por el mejoramiento del arbitraje nacional. En todos los países hay procesos buenos, regulares y malos. Acá no tuvimos representaciones de árbitros en el Mundial, no por falta de calidad, sino por otras situaciones, falta el convencimiento de los árbitros”.

La verdad de por qué no fue al Mundial 2026

“El árbitro que tenía que ir al Mundial… están hablando con él. Una persona dijo que quería mostrar sus árbitros y que yo ya había ido a mundiales; dijo que quería mostrar nuevos proyectos, me lo dijo y no estoy de acuerdo con su presentación, pero se la tenía que respetar en su momento. Son cosas más del que escogía a los árbitros, optó por dejar de lado a un árbitro con toda la experiencia, por jugársela con otros muchachos que no rindieron y nos quedamos sin representante. Ese fue el argumento que me dieron".

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¿Qué le respondió Roldán?

“Yo en el momento lo hablé con la persona y lo sentí así. Me dijo que algún día lo iba a entender y le contrargumenté, que ‘era como decirle a Messi o Cristiano que no fueran al Mundial porque ya habían jugado muchos. Gracias a Dios esta persona no hace parte de la Comisión de Árbitros”.

No ve a su sucesor

“Veía muy bien a Jhon Hinestroza, del Chocó, pero no le dio la gasolina. Me gustaba en sus inicios, y creía que iba a ser mejor que yo. Ahora no veo a uno así, con la fuerza que vi a Hinestroza en sus inicios”.