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18 sep 2026 Actualizado 18:48

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Fútbol

🔴 EN VIVO Bayern Múnich vs Unión Berlín por Bundesliga: minuto a minuto de Luis Díaz como titular

El equipo bávaro quiere volver a la punta de la tabla, tras el empate en la segunda fecha del campeonato.

Bayern Múnich recibe este viernes 18 de septiembre a Unión Berlín en el Allianz Arena, encuentro que abrirá la cuarta jornada de la Bundesliga. El equipo dirigido por Vincent Kompany suma siete puntos en sus tres primeros partidos y busca una nueva victoria para mantenerse en la pelea por el liderato.

¿Cómo llega el Bayern?

El conjunto bávaro comenzó el campeonato con dos triunfos y un empate. En su última presentación derrotó 2-1 a Elversberg con un gol de Harry Kane al minuto 72´.

Los dirigidos por Vincent Kompany ocupan la cuarta posición con 7 puntos en tres partidos y registrando +5 goles. El Friburgo y el Borussia Dortmund mantienen el invicto y ocupan la parte más alta de la tabla.

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Bayern Múnich Vs Unión Berlín

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Bayern Múnich 0 - 0 Unión Berlín 

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11 inicial del Bayern Múnich

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