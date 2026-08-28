Video: Hinchada de Racing de Santander ovacionó a Gustavo Puerta y le hizo un pedido especial

Gustavo Puerta es una de las sensaciones en el inicio de temporada del Racing de Santander en la Liga de España. El colombiano fue titular y una de las figuras en la victoria de su equipo 3-2 ante Elche por la fecha 3 del certamen local.

El vallecaucano de 23 años completó su tercer juego como inicialista en el campeonato y aportó para el triunfo. Terminó con una calificación de 7.6 para Sofascore, así como con otras estadísticas destacadas como una precisión del 85% de los pases, 5 contribuciones defensivas, 9 recuepraciones, entre otras.

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La gran figura del encuentro fue el marroquí Yassir Zabiri, quien convirtió triplete. Al cuarto de hora de partido, en un exceso de confianza del arquero Dituro, el delantero de 21 años, estuvo atento para robarle el balón cuando intentaba cogerlo con las manos y adelantar al Racing en el marcador.

El delantero marroquí, que debutaba como titular con el Racing de Santander, apenas tardó otros cinco minutos en volver a ver portería, aprovechando un pase filtrado de Iván Martín y definiendo bien por bajo al plantarse delante de Dituro. Al 31′ ya había concretado su triplete, mientras que Elche marcó al 78′ y 79′ el descuento.

Hinchas del Elche ovacionaron a Puerta y le pidieron que se quede

Cuando el partido estaba 3-0, se escuchó de gran parte de la afición la ovación hacia el volante y un claro “Gustavo, quédate”. Esto, partiendo del interés que tiene el jugador en dar el salto hacia un proyecto más ambicioso, pero no le han llegado propuestas ue cumplan con sus expectativas.

Lo último que se supo al respecto de su futuro tuvo que ver el Olympiacos de Grecia, que supuestamente estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión para poder incorporarlo. No obstante, Puerta habría rechazado este interés, ya que no es el tipo de proyecto que quiere. Desde su gran Mundial, se ha especulado con Benfica, Eintracht Frankfurt, Stuttgart y otros clubes, pero no ha habido propuestas concretas.

Racing de Santander le compró al Bayer Leverkusen el 50% de su pase. Tuvo una gran temporada en la segunda división, siendo clave para el ascenso a la primera categoría y ya acumuló 36 partidos, 3 goles y 1 asistencia.

Habrá que esperar si en las últimas horas para el cierre del mercado en España se produce un movimiento del colombiano rumbo a otro club. De momento, es una pieza clave del Racing, que lo quiere retener a como dé lugar y es valorado por la afición.



