UEFA Champions League: fecha y hora de los partidos de Luis Díaz con el Bayern Múnich / Getty Images

La UEFA definió en la mañana de este 29 de agosto el calendario oficial de partidos para la primera ronda de la Champions League. En este orden de ideas, los cinco futbolistas colombianos que disputarán el certamen ya conocen su agenda para lo que viene.

Es preciso recordar que la Fase de Liga se llevará a cabo entre septiembre de este año y enero del 2027, instancia de la que saldrán los ocho clasificados a octavos de final y los 16 equipos que afrontarán los play-offs.

En este orden de ideas, los focos del país apuntan a Luis Díaz, una de las máximas figuras del Bayern Múnich. El extremo guajiro viene de llegar hasta semifinales en la edición anterior y esta temporada buscará el tan anhelado título europeo.

Claro está que el equipo alemán no tendrá un camino sencillo en esta primera ronda, dado que enfrentará a potencias del continente como Arsenal, Manchester United y Atlético de Madrid.

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Rivales del Bayern Múnich en la Champions League

Arsenal

Atlético de Madrid

Real Betis

Manchester United

Bodo/Glimt

Lille

Slavia Praga

Viking

Calendario de Bayern Múnich en la Champions League

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt

Fecha: jueves 10 de septiembre.

Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).

Viking vs Bayern Múnich

Fecha: martes 13 de octubre.

Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).

Bayern Múnich vs Arsenal

Fecha: miércoles 21 de octubre.

Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Fecha: martes 3 de septiembre.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

Lille vs Bayern Múnich

Fecha: miércoles 25 de noviembre.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

Bayern Múnich vs Slavia Praga

Fecha: martes 8 de diciembre.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

Manchester United vs Bayern Múnich

Fecha: miércoles 20 de enero del 2027.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).

Bayern Múnich vs Real Betis

Fecha: miércoles 27 de enero del 2027.

Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).