UEFA Champions League: fecha y hora de los partidos de Luis Díaz con el Bayern Múnich
Se dio a conocer el calendario del cuadro alemán en la Fase de Liga del certamen europeo.
La UEFA definió en la mañana de este 29 de agosto el calendario oficial de partidos para la primera ronda de la Champions League. En este orden de ideas, los cinco futbolistas colombianos que disputarán el certamen ya conocen su agenda para lo que viene.
Es preciso recordar que la Fase de Liga se llevará a cabo entre septiembre de este año y enero del 2027, instancia de la que saldrán los ocho clasificados a octavos de final y los 16 equipos que afrontarán los play-offs.
En este orden de ideas, los focos del país apuntan a Luis Díaz, una de las máximas figuras del Bayern Múnich. El extremo guajiro viene de llegar hasta semifinales en la edición anterior y esta temporada buscará el tan anhelado título europeo.
Claro está que el equipo alemán no tendrá un camino sencillo en esta primera ronda, dado que enfrentará a potencias del continente como Arsenal, Manchester United y Atlético de Madrid.
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Rivales del Bayern Múnich en la Champions League
- Arsenal
- Atlético de Madrid
- Real Betis
- Manchester United
- Bodo/Glimt
- Lille
- Slavia Praga
- Viking
Calendario de Bayern Múnich en la Champions League
- Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
Fecha: jueves 10 de septiembre.
Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).
- Viking vs Bayern Múnich
Fecha: martes 13 de octubre.
Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).
- Bayern Múnich vs Arsenal
Fecha: miércoles 21 de octubre.
Hora: 2 de la tarde (hora colombiana).
- Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
Fecha: martes 3 de septiembre.
Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).
- Lille vs Bayern Múnich
Fecha: miércoles 25 de noviembre.
Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).
- Bayern Múnich vs Slavia Praga
Fecha: martes 8 de diciembre.
Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).
- Manchester United vs Bayern Múnich
Fecha: miércoles 20 de enero del 2027.
Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).
- Bayern Múnich vs Real Betis
Fecha: miércoles 27 de enero del 2027.
Hora: 3 de la tarde (hora colombiana).
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...