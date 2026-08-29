Champions League del Real Betis: Conozca el calendario del Cucho Hernández y Nelson Deossa

El Real Betis ya conoce el calendario completo de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El conjunto español disputará ocho partidos entre septiembre y enero, en una exigente ruta europea que tendrá como protagonistas colombianos a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa.

El equipo verdiblanco debutará como visitante ante Lille y cerrará la primera fase nada menos que frente al Bayern Múnich en Alemania. Entre ambos compromisos tendrá duelos de alto nivel contra Porto, Feyenoord, Borussia Dortmund y Arsenal.

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El calendario completo del Betis

Estos son los ocho partidos confirmados para el equipo español:

8 de septiembre de 2026: Lille vs. Real Betis (2:00 pm)

(2:00 pm) 14 de octubre de 2026: Real Betis vs Porto (2:00 pm)

vs Porto (2:00 pm) 21 de octubre de 2026: Real Betis vs Feyenoord (2:00 pm)

vs Feyenoord (2:00 pm) 4 de noviembre de 2026: Borussia Dortmund vs Real Betis (3:00 pm)

(3:00 pm) 24 de noviembre de 2026: Slovan Bratislava vs Real Betis (3:00 pm)

(3:00 pm) 9 de diciembre de 2026: Real Betis vs Como (12:45 pm)

vs Como (12:45 pm) 20 de enero de 2027: Real Betis vs Arsenal (3:00 pm)

vs Arsenal (3:00 pm) 27 de enero de 2027: Bayern Múnich vs Real Betis (3:00 pm)

*Todos los horarios están en hora colombiana

Cucho y Deossa, las cartas colombianas

La Champions representará una oportunidad especial para los colombianos del plantel. Cucho Hernández tendrá la posibilidad de liderar el ataque del Betis en la máxima competición europea, mientras que Nelson Deossa buscará consolidarse como una alternativa importante en el mediocampo.

Los compromisos frente al Arsenal y Bayern Múnich aparecen como los grandes desafíos del calendario. Sin embargo, partidos ante Porto, Borussia Dortmund y Feyenoord también pondrán al conjunto español frente a rivales acostumbrados a competir en Europa.

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El Betis tendrá cuatro partidos en casa y cuatro como visitante durante la fase de liga. El objetivo será terminar entre los mejores equipos de la clasificación para avanzar directamente a los octavos de final o, al menos, mantenerse en los puestos que dan acceso a la ronda de playoffs.