Champions League 2026/2027: ¿Qué colombianos y qué clubes disputarán la fase de liga?

Este miércoles quedaron definidos los 36 clubes clasificados a la fase de liga de la Liga de Campeones. El certamen mantendrá el mismo formato que ha venido implementando desde sus anteriores dos ediciones.

Los últimos cuatro clubes que aseguraron su clasificación al certamen fueron el Fenerbahce de Turquía, el Viking de Noruega, el Slovan Bratislava de Eslovaquía y el AEK Atenas de Grecia.

¿Cuántos colombianos estarán en la Liga de Campeones?

En total, cinco futbolistas colombianos aseguraron su presencia en la fase regular de la Liga de Campeones 2026/2027, a la espera de qué otros movimientos pueda presentarse en el presente mercado de pases.

Los jugadores del país en el certamen son: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Nelson Deossa (Real Betis) y Dávinson Sánchez (Galatasaray).

¿Cómo quedaron los bombos?

Este jueves, a las 11:00AM, hora colombiana, se llevará a cabo el sorteo con los enfrentamientos de la fase regular de la Liga de Campeones. Así quedaron establecidos los bombos.

Bombo 1 .- PSG (Francia), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Liverpool (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Arsenal (Inglaterra), Atlético de Madrid (España) y Barcelona (España).

.- PSG (Francia), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Liverpool (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Arsenal (Inglaterra), Atlético de Madrid (España) y Barcelona (España). Bombo 2 .- Borussia Dortmund (Alemania), AS Roma (Italia), Sporting CP (Portugal), Aston Villa (Inglaterra), Porto (Portugal), Manchester United (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Real Betis (España) y PSV Eindhoven (Países Bajos).

.- Borussia Dortmund (Alemania), AS Roma (Italia), Sporting CP (Portugal), Aston Villa (Inglaterra), Porto (Portugal), Manchester United (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Real Betis (España) y PSV Eindhoven (Países Bajos). Bombo 3 .- Feyenoord (Países Bajos), Lille (Francia), Bodo/Gilmt (Noruega), Napoli (Italia), RB Leipzig (Alemania), Villarreal (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Galatasaray (Turquía) y Fenerbahçe (Turquía).

.- Feyenoord (Países Bajos), Lille (Francia), Bodo/Gilmt (Noruega), Napoli (Italia), RB Leipzig (Alemania), Villarreal (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Galatasaray (Turquía) y Fenerbahçe (Turquía). Bombo 4.- Slavia Praga (República Checa), Stuttgart (Alemania), LASK Linz (Austria), Como 1907 (Italia), Lens (Francia), Sabah (Azerbaiyán), Viking (Noruega), Slovan Bratislava (Eslovaquia), Levski Sofia (Bulgaria) y AEK Atenas (Grecia).

Vale la pena recordar que en este nuevo formato de la Liga de Campeones, los primeros ocho equipos acceden directamente a los octavos de final; mientras que los que se encuentren desde el noveno hasta el puesto 24, disputarán un repechaje.