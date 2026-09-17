Gobernación de Caldas solicita al gobierno nacional recursos del FONPET por $ 116.000 millones

Manizales

El mandatario de los caldenses, Henry Gutiérrez Ángel, afirma que los recursos propios son pocos frente a la atención de los daños y damnificados del terremoto, por lo que adelantan gestiones con firmas privadas para construir viviendas en corregimientos y municipios afectados, para ello requieren, aproximadamente, $ 216 mil millones en total. Escuchemos a Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas.

“Nos hemos vinculado con la empresa privada, Susuerte y otras empresas de Caldas nos donarán 29 casas que distribuimos en diferentes municipios, estamos firmando un contrato con Argos para construir 100 viviendas prefabricadas, ellos financiarán el 30 % y nosotros el 70 %. La condición de la compañía cementera es que 30 viviendas estarán en centros poblados como Pueblo Rico, Bonafont, Arma, donde estamos realizando estudios geológicos”.

En la capital de Caldas, la entidad territorial puso a disposición un lote para el gobierno nacional donde se pueden construir 880 apartamentos en el lote de Talleres del departamento. En Viterbo hay un lote para 100 unidades habitacionales; en San José existe un espacio para 200 casas y por último, el gobernador Gutiérrez, ha resaltado la vivienda rural dispersa que desarrollarán.

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“Tenemos una bolsa, relativamente, pequeña en este momento. Esperamos la aprobación del crédito de $ 100.000 millones de la asamblea y hace dos días, solicitamos al gobierno que nos liberen recursos del FONPET, tenemos $ 116.000 de recursos, con una firma nos la desembolsan y estamos gestionando eso a través de la Federación Nacional de Departamentos”, señala Henry Gutiérrez.

Concluye que las medidas que han elevado al gobierno nacional son fundamentales para brindar invertir en el territorio regional.