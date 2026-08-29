Procuraduría formula cargos a exgerente de Aguas de Manizales por irregularidades en PTAR Cámbulos

Terreno de la PTAR de Manizales será comprado por la alcaldía del municipio.

Manizales

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de Aguas de Manizales, Omar Eliud Nova Henao, y Ricardo Alberto Martínez García, quien se desempeñó como supervisor externo de la entidad, por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Cámbulos.

De acuerdo con el ente de control, Nova Henao habría celebrado el contrato en 2021 sin contar con la autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pese a que el proyecto se desarrollaría en un área cercana a un aeródromo.

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La Procuraduría también cuestionó que, presuntamente, el entonces gerente no hubiera adoptado las medidas contractuales correspondientes frente a los incumplimientos de FYPASA Construcciones S.A. en el programa de inversión del anticipo y en el desarrollo de las obras. Asimismo, se le reprocha no haber gestionado oportunamente las reclamaciones ante la aseguradora.

En el caso de Martínez García, el Ministerio Público señaló que, en su condición de supervisor externo, tenía el deber de solicitar, informar y recomendar a Aguas de Manizales la imposición de multas o indemnizaciones por mora, ante los presuntos incumplimientos del contratista.

El pliego de cargos advierte que FYPASA se retiró del lugar de ejecución cuando la obra registraba un avance físico del 1,70 %. Para entonces, según la procuraduría, se habían entregado cerca de $ 39 mil millones como anticipo, recursos que permanecían sin amortizar, mientras las obras no fueron entregadas a la ciudad.

Las conductas investigadas fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de dolo. El proceso disciplinario continuará su trámite y corresponderá a las actuaciones posteriores determinar la responsabilidad de los investigados frente a los hechos relacionados con uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes para Manizales.