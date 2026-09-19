Luciana Castillo se prepara para participar en la Copa Nacional de BMX Racing en Barranquilla

Manizales

La bicicrosista manizaleña Luciana Castillo se prepara para competir en las válidas XII y XIII de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing programadas del 1 al 3 de octubre en la ciudad de Barranquilla.

La deportista llegará a la competencia con dos podios el 7 de septiembre en Ubaté, Cundinamarca. En la categoría damas 11 años ocupó el segundo puesto en la X Válida y conquistó el primer lugar en la XI, frente a 24 ciclistas.

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Los resultados se suman al coronarse campeona latinoamericana de BMX y representar al país en el Campeonato Mundial en Brisbane, Australia. La competencia en la capital del departamento del Atlántico será la penúltima parada de la copa nacional.

Luciana conforma el programa Deportistas Excelencia de la Alcaldía de Manizales.