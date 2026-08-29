Inficaldas destinará $ 2.000 millones adicionales para la reconstrucción de Caldas

Ruinas por el terremoto en Caldas y junta de Inficaldas reunida evaluando envío de recursos. Foto: Gobernación de Caldas.

Caldas

El Consejo Directivo de Inficaldas aprobó la entrega de $2.000 millones adicionales de sus utilidades para apoyar las labores de reconstrucción y recuperación de Caldas, luego de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Dichos recursos serán destinados a las acciones que adelanta el departamento para atender a las comunidades más afectadas.

Con esta nueva transferencia, el aporte total de Inficaldas a la Gobernación de Caldas durante este año llegará a $10.500 millones. Los $ 2.000 millones aprobados corresponden a utilidades de la vigencia 2025 y se suman a los $8.500 millones que ya habían sido entregados.

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Amparo Sánchez Londoño, gerente general de Inficaldas, explicó que los recursos estarán disponibles en octubre y serán distribuidos de acuerdo con las prioridades definidas para enfrentar las consecuencias de la emergencia. “Vamos a transferir $2.000 millones adicionales de las utilidades producidas en el año 2025 y que van a llegar en el mes de octubre para que el departamento pueda atender la emergencia por la calamidad que estamos viviendo”, señaló.

La funcionaria indicó que el dinero podría dirigirse a mecanismos como el banco de materiales, los subsidios de arrendamiento y otras estrategias para atender a las personas y sectores más afectados. “Este es el granito de arena que pone Inficaldas para que todos salgamos unidos de esta emergencia”, agregó Sánchez Londoño.

Por su parte Carlos Anderson García, secretario de Planeación y delegado del gobernador ante el Consejo Directivo, destacó el alcance de la decisión y precisó que los nuevos recursos serán canalizados a través de los mecanismos establecidos para la atención de la emergencia. “Inficaldas hace un esfuerzo absolutamente fundamental para transferir estos recursos adicionales; es decir, un total de $10.500 millones de pesos para la Gobernación de Caldas”, manifestó.