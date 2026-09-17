Hay cuestionamientos por el contrato del banco de materiales efectuado por la Gobernación de Caldas

Caldas

El llamado lo hace el empresario agroindustrial y exdiputado Camilo Gaviria, quien se pregunta sobre el modo de contratación del operador y su origen. Así mismo, el porcentaje de logística que la compañía exige y por otra parte, el 8.6 % de impuesto de estampilla y advierte que el contrato podría aumentar hasta los $ 25.000 millones.

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“Deben ponerle cuidado a ese contrato que firmaron. Hicieron ese contrato por $ 3.500 millones, pero hay varios puntos que llaman la atención. Primero, ¿por qué contratan de manera directa a una empresa de Bogotá? ¿Acaso acá no somos competentes para tener una empresa local que, realmente, maneje bien el banco de materiales? Segundo, en ese contrato hay algo que ellos denominan el 25 por ciento, ustedes se imaginarán para dónde va ese porcentaje tan alto”.

Gaviria, se pregunta “¿cómo es posible que en medio de la tragedia, la gobernación no tenga la precaución de ir a la asamblea para que exoneren este contrato de un impuesto del 8,6 %? Aquí necesitamos que la plata rinda para arreglar y construir casas. Hago un llamado de atención a ese contrato que se puede ampliar a $ 25.000 millones, nos deben dar una explicación. Necesitamos que los recursos públicos se manejen eficazmente. No veo nuestros impuestos en el departamento”.

¿Qué responde el ente territorial?

Por su parte, Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, responde que el operador fue seleccionado y no han presentado percances con las labores y reitera que el banco de materiales es de $ 5.250 millones. “Ya compramos $ 3.500 millones, el 95,5 % de las compras son de Caldas. El operador lo seleccionó un grupo de la gobernación por sus características, creemos que nos ha dado un buen resultado y vamos a seguir comprando a la región para invertir en el departamento”.

Además, se refirió a Juan Felipe Jaramillo, designado coordinador departamental de reconstrucción y reactivación. “Es economista con especialización y maestría, ha demostrado su capacidad administrativa. Fue Secretario de Planeación el exgobernador Guido Echeverri, fue jefe de campaña del diputado Luis Roberto Rivas. Es asesor en Inficaldas y por su experiencia lo nombramos coordinador”.

Gutiérrez, añade que esperan a que el gobierno nacional elija al gerente de la reconstrucción para Caldas, por lo que aclara no se toman atribuciones, sino que es una decisión del nivel central en seleccionar a alguien, por ahora, el coordinador se encargará de articular a las secretarías en beneficio de los damnificados por el terremoto.