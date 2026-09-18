Se estrenan las rutas aéreas desde Manizales hacia Medellín y Tolú: Estas son las frecuencias

Manizales

En el aeropuerto La Nubia, en la capital del departamento de Caldas, se hizo el lanzamiento oficial de la nueva ruta Manizales - Medellín, la cual contará con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), lo que permitirá viajar entre ambas capitales en poco tiempo.

Sin embargo, el gobernador Henry Gutiérrez invita a los manizaleños y caldenses a volar por esta terminal aérea y solicita a la aerolínea Clic, encargada de la operación, que flexibilice los horarios y precios.

“Los caldenses llegarán al aeropuerto Olaya Herrera a primera hora; es una maravilla que utilicemos esta ruta. Hablamos con la empresa Clic y, si hay una buena utilización de los vuelos por encima del 66 %, las tarifas bajarán y permanecerán en un futuro”.

Para la época de fin de año, la aerolínea Clic dará apertura para la época de vacaciones de fin de año al trayecto desde la capital caldense hacia Tolú (Sucre), conectando al Eje Cafetero con la Costa Caribe.

“Durante el terremoto, ampliamos los viajes de La Nubia a ElDorado, por eso pedimos a la compañía ampliar los vuelos entre ambas ciudades, que podamos despegar de Manizales a las 6:30 de la mañana, hacer diligencias en Bogotá y regresar a las 5:30 de la tarde”, señala el gobernador de Caldas.

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Entre tanto, desde Clic estudiarán las propuestas del mandatario departamental, pero señalan que todo depende de la utilización y necesidad de los vuelos. Capitán Carlos Becerra Ardila, gestor de tripulaciones y jefe de pilotos de Clic.

“La nueva ruta abrirá escenarios más favorables, una disminución en las tarifas, un aumento en las frecuencias y, por qué no, estudiar la posibilidad de que la última aeronave del día cierre el aeropuerto, amanezca en Manizales y salga para Bogotá. Esta es una oportunidad para los caldenses; nos destacamos por ser los más importantes en las regiones de Colombia por el tipo de aviones que operan en pistas desafiantes. Más adelante analizaremos las opciones de desarrollar más rutas que necesite el departamento”, comentó el capitán Carlos Becerra Ardila, gestor de tripulaciones y jefe de pilotos de Clic.

Los aviones que desplazarán a los viajeros entre las capitales de Caldas y Antioquia son aeronaves ATR 42 con una capacidad de 48 pasajeros; estos mismos serán los que irán hasta Tolú (Sucre) los martes y sábados en diciembre próximo.