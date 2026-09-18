El aguardiente Amarillo de Manzanares es premiado en los ‘Effie Awards Colombia 2026′

Manizales

La Industria Licorera de Caldas (ILC) es galardonada con el ‘Effie de Oro’ en la categoría Éxito Sostenido por las estrategias que han permitido un logro sostenido de la marca durante tres años y el Gran Effie, conocido como el ‘Oro de los Oros’, categoría en la que compiten los casos que reciben oro convirtiéndose en la marca y el equipo con el caso más efectivo de marketing y publicidad este año.

Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC, se refirió de esto en los ‘Effie Awards Colombia 2026’, los premios que reúnen a lo mejor de la industria del mercadeo y la publicidad nacional reconociendo las campañas que alcanzan los resultados más relevantes para las marcas a través de ideas, estrategias y campañas innovadoras y efectivas.

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“Es un verdadero orgullo obtener este premio, el más importante del mercadeo y publicidad con lo hecho con nuestro aguardiente Amarillo en los últimos 3 años, esto demuestra cómo se hacen las cosas en nuestros industria, sin lugar a dudas, una de las mejores fábricas de licores del mundo. Tener la posibilidad que premios tan importantes destaquen a una fábrica que nace en la entraña de Los Andes expone el tesón y gallardía de nuestra gente. Sin lugar a dudas es un hito que marca un antes y un después”.

La campaña ‘El aguardiente Amarillo de Manzanares y de Colombia’ fue desarrollada junto a la agencia manizaleña CJ Martins. Las premiaciones son organizadas por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA).