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17 sep 2026 Actualizado 17:16

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8.936 asistentes y $119 millones en ventas dejó la reactivación comercial en Manizales

El comercio local tuvo un fin de semana de resultados positivos, acompañado por una amplia participación de la ciudadanía.

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Las actividades se desarrollaron en: Milán, El Cable, Chipre, Bulevar de la 48 y el Parque Ernesto Gutiérrez, sectores que durante el fin de semana ofrecieron una programación pensada para atraer visitantes, generar experiencias para las familias y, al mismo tiempo, incentivar el consumo en los establecimientos comerciales.

La afluencia de público permitió que restaurantes, bares, tiendas de ropa, emprendimientos y otros negocios aprovecharan el movimiento generado en cada uno de estos puntos para fortalecer sus ventas y visibilizar su oferta.

La programación contó con diferentes actividades culturales, artísticas y de entretenimiento, que complementaron la oferta comercial y convirtieron estos espacios en puntos de encuentro para ciudadanos y visitantes.

La Administración Municipal invita a la ciudadanía a apoyar la reactivación comercial, visitar los diferentes sectores de la ciudad, comprar local y disfrutar de la oferta gastronómica, comercial, cultural y de entretenimiento que tienen para ofrecer Manizales.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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