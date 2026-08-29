Se hizo el relevo en la Policía Metropolitana de Bucaramanga: Miguel Camelo asumió el comando

Luego del anuncio del cambio de comandante en la Policía Metropolitana de Bucaramanga - Mebuc, este sábado 29 de agosto se hizo efectivo el relevo. El brigadier general William Quintero Salazar dejó el cargo y en su reemplazo asumió el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez.

El relevo hace parte de la dinámica institucional de la Policía Nacional y marca el inicio de una nueva etapa para la seguridad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Durante su gestión, Quintero Salazar estuvo al frente de diferentes estrategias y operaciones contra las estructuras delincuenciales, además de “fortalecer las capacidades operativas de la institución y el trabajo con las comunidades”, informan desde la Policía Metropolitana.

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Ahora, el comando de la Mebuc queda en manos del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, oficial con más de 30 años de trayectoria en la Policía Nacional y experiencia en áreas como seguridad ciudadana, protección de personas, Policía Comunitaria y educación policial.

Camelo Sánchez, natural de Tocaima, Cundinamarca, ha ocupado diferentes cargos en unidades de la Policía en Santander, Boyacá, Meta y Bogotá. También fue comandante de las policías metropolitanas de Popayán y Pereira, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y agregado de Policía en Washington ante la OEA.

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Su llegada a Bucaramanga, según la institución, representa el reto de mantener la ofensiva contra el delito, fortalecer las capacidades operativas y consolidar el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad.

La Policía Nacional agradeció al brigadier general William Quintero Salazar por su gestión al frente de la Mebuc y destacó su liderazgo y trabajo durante su permanencia en la unidad.