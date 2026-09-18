El Centro Colombo Americano de Bucaramanga abre sus puertas a la exposición “Un campo azotado”

La exposición, parte de una historia relacionada con la familia paterna de la artista y de los rumores que surgieron alrededor de ella. A partir de estos relatos, Isabella Arenas explora la relación entre memoria, ficción, paisaje y misterio.

Dentro del proyecto también adquieren importancia elementos relacionados con el territorio de San Gil, como la fauna. Uno de ellos es el Camuro, un animal presente en las costumbres familiares de la artista que dentro de la exposición adquiere una dimensión simbólica y conecta con los temas de la vida y la muerte.

La apertura de la exposición será este martes 22 de septiembre a las 6:00 de la tarde, con una visita guiada de Isabella Arenas para contextualizar a los asistentes sobre su proceso y la propuesta artística. La muestra hará parte de Salas Abiertas del 22 al 26 de septiembre.

Rosabel Martínez Pinzón, coordinadora Cultural del Centro Colombo Americano, explicó “Este proyecto fue proyecto ganador de la Beca de Creación del Portafolio Nacional de Estímulos, en la categoría juvenil, Región Oriente”.

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Durante su permanencia también se desarrollarán encuentros con la artista, talleres y conversaciones alrededor de la obra, con el propósito de acercar a los visitantes al proceso creativo de Arenas y a las preguntas que plantea su proyecto.

La exposición estará disponible en la Sala de Arte del Centro Colombo Americano de Bucaramanga, de martes a sábado, desde las 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche durante Salas Abiertas.