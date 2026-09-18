Expresidente Iván Duque advierte que Colombia podría enfrentar déficit fiscal cercano al 9% en 2027

El expresidente Iván Duque advirtió sobre el panorama fiscal que enfrentaría Colombia en los próximos años, durante la conferencia “Gobernar en tiempos de incertidumbre”, que ofreció en la Cumbre de Visionarios 2026 de la Universidad Santo Tomás, en Bucaramanga, este viernes 18 de septiembre.

Duque aseguró que el país podría llegar a 2027 con un déficit fiscal cercano al 9%, en un contexto de creciente presión por el pago de la deuda pública.

“Se está pagando el doble por deuda de lo que se pagaba hace cuatro años”, afirmó el expresidente, quien también señaló que el servicio de la deuda estaría superando los recursos destinados a inversión pública.

El exmandatario relacionó esta situación con un problema que, según planteó, tendrá consecuencias para las próximas generaciones. También cuestionó la estructura del recaudo tributario al señalar que solo una proporción reducida de ciudadanos paga impuesto de renta y que unas 3.000 empresas representan más del 60% del recaudo de este tributo.

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Durante su intervención, Duque identificó además otros factores que podrían aumentar la incertidumbre para Colombia y el mundo. Entre ellos mencionó el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, especialmente por el avance de sistemas autónomos y procesos de automatización.

“El mercado laboral del mundo se va a tener que adaptar a las buenas o a las malas a estos fenómenos”, sostuvo.

También llamó la atención sobre el envejecimiento de la población y la caída de las tasas de natalidad, fenómenos que, según explicó, ejercerán mayor presión sobre los sistemas de salud y pensiones.

A esto sumó la seguridad energética y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían afectar a países como Colombia por su dependencia de los mercados internacionales.

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Duque planteó que estos escenarios no deben asumirse únicamente desde el pesimismo y sostuvo que gobernar en medio de la incertidumbre implica tomar decisiones aun cuando no exista claridad absoluta sobre el futuro.

“Tenemos que desarrollar coraje para enfrentarla, templanza para enfrentarla y convertirla también en una herramienta”, concluyó.