Corte Constitucional sesionará por primera vez en Bucaramanga en 35 años

Bucaramanga

Bucaramanga y Girón serán las sedes del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, a pesar de que la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera no es de esta región del país.

La presidenta de la Corte informó en entrevista con Caracol Radio que este año decidió celebrar la actividad en el área metropolitana de Bucaramanga contrariando la tradición porque “tiene sangre santandereana” por sus ancestros; su abuelo y su mamá son de Vélez; pero, además, su abuela y esposo nacieron en la capital del departamento.

Dijo además que “es un hito” que el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional y que las sesiones de la Corte Constitucional se desarrollen en el Palacio de Justicia y en otros espacios del área metropolitana de Bucaramanga.

El acto inaugural se realizará el miércoles 23 de septiembre en el parque de las Nieves, en Girón. Las jornadas académicas se desarrollarán el 24 y el 25 de septiembre en el Teatro Santander de Bucaramanga. Allí se efectuarán “8 conversaciones alrededor de diferentes dimensiones del constitucionalismo comparado, destacando en cada una de ellas la influencia que ha tenido la Corte Constitucional de Colombia”.

Una de esas conversaciones se titula “Inteligencia artificial y derechos emergentes. Experiencia local y comparada”. La Corte informó que en “este espacio se analizarán asuntos como la privacidad, la autonomía, las decisiones automatizadas, la transparencia y la discriminación algorítmica, así como otros retos relacionados con los datos, la propiedad intelectual, el trabajo creativo y la integridad democrática”.