La refinería de Barrancabermeja “podría marchitarse” si no se reactiva la industria petrolera

Vista aérea de una refinería de petróleo a orillas del río Magdalena en la ciudad de Barrancabermeja (Getty Images)

Durante ‘Forem 2026’ de la Cámara de Comercio de Santander, el consultor e investigador asociado de Fedesarrollo, David Gelvez, lanzó una advertencia sobre el futuro de la refinería de Barrancabermeja y la necesidad de reactivar la industria de hidrocarburos en Santander y el Magdalena Medio.

Gelvez, quien estuvo a cargo de la elaboración del documento Visión Santander 2050, donde abordan temas energéticos, sostuvo que dentro de la visión de desarrollo del departamento es fundamental aprovechar sus recursos y ventajas productivas, entre ellos los hidrocarburos.

“Es clave aprovechar cuáles son esas ventajas y esos recursos que Santander tiene para lograr un desarrollo extraordinario”, señaló el investigador.

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En ese sentido, planteó la necesidad de abrir una discusión sobre la explotación de los hidrocarburos existentes en el departamento y la región del Magdalena Medio, así como sobre su refinación en Barrancabermeja.

“La reflexión es muy sencilla y es parte del desarrollo de Santander, de la provincia de Yariguies y de Barrancabermeja, pasa por explotar esos hidrocarburos y refinarlos y hacer lo que haya que hacer”, explicó.

La advertencia central está relacionada con el futuro de la refinería:

Gelvez aseguró que, si la industria petrolera no logra recuperarse, será necesario comenzar a evaluar nuevas alternativas para esta infraestructura. “Si esa industria no revive, habrá que pensar qué hacer con la refinería porque poco a poco tendrá que encontrar otro uso o habrá que pensar qué hacer”, afirmó.

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Posteriormente, al ser consultado sobre el impacto de su declaración y la posibilidad de que la refinería pierda relevancia, el investigador fue enfático en que se debe actuar para evitar ese escenario. “De lo contrario, eso implica que si no se hace, la refinería puede necesitar encontrar otros usos o corre el riesgo de marchitarse”, sostuvo.

Las declaraciones se conocen luego de que el gobierno nacional anunciara su intención de impulsar nuevamente proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos, incluido el fracking, una actividad que también tendría implicaciones para Santander y especialmente para la región del Magdalena Medio.