Extienden la rumba en Bucaramanga: este es el horario de los comercios nocturnos en septiembre

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció este viernes 28 de agostos, que a partir del próximo 3 de septiembre se ampliará hasta las 4:00 de la mañana el horario permitido para la rumba en la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, la medida estará dirigida a bares y diferentes establecimientos nocturnos, con el propósito de fortalecer la actividad económica y aprovechar el movimiento que generan los conciertos, eventos y otras actividades en la ciudad, dentro de la programación de la ‘Feria Bonita’ 2026.

Portilla también anunció modificaciones en los horarios de otros establecimientos comerciales. Las tiendas de los barrios podrán extender su funcionamiento y los supermercados tendrán una hora adicional de atención al público.

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El alcalde destacó que la estrategia busca que los beneficios de los grandes eventos no se concentren únicamente en los escenarios donde se realizan, sino que también lleguen a restaurantes, bares, hoteles y comercios de los diferentes sectores de Bucaramanga.

“Detrás de cada evento, detrás de cada concierto, detrás de cada actividad es una bendición para el hotel, para el restaurante, pero también para la tienda”, señaló Portilla.

El mandatario agregó que la administración municipal proyecta llevar los eventos hasta cerca de las 11:00 de la noche o la medianoche, para incentivar que, una vez terminen los espectáculos, los asistentes se desplacen hacia restaurantes, bares y establecimientos comerciales de los barrios.

La ampliación del horario comenzará a regir el 3 de septiembre, según lo anunciado por el alcalde de Bucaramanga.