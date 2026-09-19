Lucas Murillo continúa sus estudios mientras recibe tratamiento para su corazón en Floridablanca

Lucas Murillo García, el niño de siete años que recientemente llamó la atención del país tras pedir en redes sociales al presidente Abelardo de La Espriella atención médica especializada para tratar su cardiopatía, continúa su proceso de recuperación en Floridablanca sin dejar de lado sus estudios.

El menor permanece en el HIC Instituto Cardiovascular de Floridablanca, donde fue vinculado al programa Aulas Hospitalarias, una estrategia que permite que niños, niñas y adolescentes que enfrentan enfermedades graves puedan continuar con su formación académica durante sus tratamientos médicos.

Lucas cursa primero de primaria y, aunque permanece hospitalizado lejos de su colegio en Cúcuta, mantiene el contacto con sus profesores y compañeros. Su docente le envía las guías correspondientes y sus compañeros también le han hecho llegar mensajes de apoyo.

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“Cuando llegan y nos dicen que acá tienen este programa, que les enseñan a los niños y hacen el empalme con el colegio propio de cada paciente, nos alegró muchísimo”, contó Andrea Patricia García, madre de Lucas.

De acuerdo con la Alcaldía de Floridablanca, 112 niños se benefician actualmente de esta estrategia en instituciones de salud del municipio.

Durante una visita al HIC, el alcalde José Fernando Sánchez conoció a Lucas y destacó que el programa busca que los menores puedan mantener su proceso educativo mientras avanzan en sus tratamientos.

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Para la familia de Lucas, continuar estudiando también ha sido una forma de ayudarlo a sobrellevar su permanencia en la clínica. “Eso significa que él lleva una vida regular, igual. No siente el choque de que debe estar todo el día metido en una cama porque está enfermito”, explicó su madre.

“Ha estado muy juicioso, el quiere seguir su proceso de aprendizaje. La profesora del él se ha encargado de enviarle justamente las guías de lo que le hace falta al niño para seguir la continuidad y ha estado en contacto con nosotros siempre, le han enviado notas al niño de apoyo sus compañeros”, concluyó Andrea García, la madre de Lucas.

Lucas, quien es hincha del Barcelona y tiene a Spiderman como su superhéroe favorito, aunque actualmente reside con su familia en Cúcuta, nació en Floridablanca.