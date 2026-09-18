Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 sep 2026 Actualizado 23:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

ATENCIÓN: Intento de sicariato contra un guarda del Inpec en Bucaramanga

El funcionario fue trasladado en una patrulla de la Policía a un centro médico tras el ataque registrado en el barrio Alfonso López.

Foto: suministrada comunidad

Foto: suministrada comunidad

Foto: suministrada comunidad

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Un guarda del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, en Santander, fue víctima de un intento de sicariato durante la tarde de este viernes 18 de septiembre en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.

Tras el hecho, una patrulla de la Policía trasladó al guarda hasta un centro médico para recibir atención. Por ahora, no se conocen detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque.

Las autoridades adelantan las primeras investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar si el ataque estaría relacionado con las funciones que desempeña el funcionario en el Inpec y las amenazas conocidas por las autoridades en los últimos meses.

En desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado