ATENCIÓN: Intento de sicariato contra un guarda del Inpec en Bucaramanga

Un guarda del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, en Santander, fue víctima de un intento de sicariato durante la tarde de este viernes 18 de septiembre en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.

Tras el hecho, una patrulla de la Policía trasladó al guarda hasta un centro médico para recibir atención. Por ahora, no se conocen detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque.

Las autoridades adelantan las primeras investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar si el ataque estaría relacionado con las funciones que desempeña el funcionario en el Inpec y las amenazas conocidas por las autoridades en los últimos meses.

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