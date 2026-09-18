Traslados de presos de alto perfil vuelven a encender las alarmas en Palogordo, en Girón, Santander

La seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, volvió a quedar en el centro de la discusión después de que un cilindro fuera dejado cerca del penal, este viernes 18 de septiembre y, obligara a activar a los grupos antiexplosivos.

La revisión descartó que el elemento tuviera explosivos. Según el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, habría sido ubicado allí para generar una amenaza o una alerta.

El episodio ocurrió en medio de los reparos que han generado los traslados de presos de alta peligrosidad hacia Palogordo. Díaz Mateus pidió al Ministerio de Justicia revisar cuántos internos están siendo enviados al penal y evaluar si pueden ser distribuidos entre otras cárceles de alta seguridad del país.

La alerta alrededor de Palogordo crece más allá del penal

El gobernador también pidió revisar la seguridad en los alrededores y las vías de acceso a Palogordo. Además, solicitó que se realice un consejo de seguridad en Santander, ojalá encabezado por el ministro de Defensa.

La alerta coincide con la circulación de un panfleto en el que se rechazan los traslados de internos hacia la cárcel. Las autoridades todavía verifican su autenticidad y si existe alguna relación con el cilindro encontrado cerca del penal.

Por ahora, no hay reporte de explosivos, personas heridas ni daños. Lo que sí quedó abierto es el debate sobre la concentración de presos de alta peligrosidad en Palogordo y las condiciones de seguridad alrededor de la cárcel.