Los Santos actualiza balance luego de tres días del sismo de 5.1 en Colombia: 30 viviendas afectadas

Entre 26 y 30 viviendas de Los Santos, Santander, presentan daños tras el movimiento sísmico registrado el miércoles 26 de agosto y que tuvo como epicentro a este municipio. Según el balance entregado por el alcalde del municipio, Diego Fernando Mendoza.

El mandatario explicó que se continúa con el levantamiento de información para establecer con mayor precisión el número de hogares afectados. Las principales afectaciones se concentran en viviendas antiguas, donde se evidenciaron grietas, daños en los pisos, techos torcidos y algunas estructuras que terminaron parcialmente caídas.

“Alrededor de 26 a 30 hogares fueron afectados. No hubo víctimas fatales ni personas a las que les hubiese sucedido algo, pero sí hubo daños en las viviendas que estamos revisando”, señaló Mendoza.

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Aunque el alcalde indicó que, por ahora, las afectaciones no serían de gravedad, advirtió que la situación representa una alerta para el municipio, teniendo en cuenta que Los Santos es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

Las autoridades avanzan en la elaboración de una nueva acta de afectaciones y en la verificación de las viviendas reportadas para determinar cuáles requieren atención prioritaria.