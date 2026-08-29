Nos sentimos abandonados por el ministerio de educación luego del terremoto: rector UniQuindío

Armenia

El Rector de la Universidad del Quindío dijo sentirse abandonado por el ministerio de educación luego de la emergencia por el terremoto que dejó el 60% de esa institución afectada, hizo llamado para que establezcan soluciones.

En Caracol Radio Armenia entrevistamos al rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polanía Obando que entregó detalles de cómo avanza el proceso de atención, entrega de ayudas humanitarias, apoyo psicosocial, a estudiantes, docentes y administrativos, la revisión estructural, la recolección de escombros y cómo será el proceso de reconstrucción y el llamado al ministerio de educación nacional.

La importancia del retorno seguro y progresivo

Rector: es que tanto la UNESCO como el marco Sendai para el manejo de los desastres, reducción y manejo de desastres, el mismo Ministerio de Educación y muchos expertos en educación han manifestado ya por años que la educación es fundamental para reactivación emocional de las personas en épocas de emergencia.

Atendiendo esas esos a esos expertos, fue que el Consejo Académico tomó la decisión de reiniciar el 14 de agosto. Ahora bien, mientras se tomaba la decisión, que es una decisión gradual, flexible y diferencial, estábamos haciendo una caracterización con estudiantes, profesores y administrativos para ver cuál era la mejor manera de regresar.

Eso nos llevó a que desde el 12 con distancia y toda esta semana con presencial hemos estado haciendo encuentros de escucha con los estudiantes donde de la clase magistral, el taller, la evaluación no está permitido. O sea, primero tenemos que retomar la confianza, tratar de reconfirmar las condiciones de los estudiantes que ellos se puedan desahogar.

Porque muchos de ellos, como usted muy bien lo dice Adrián, han estado desde el terremoto viendo en redes sociales, escuchando malas noticias, pero nadie los ha escuchado. Y precisamente esa decisión se dio de esa de establecer esa metodología porque la caracterización, aparte del tema de que fue el que más predominó, que es el de los recursos económicos, el segundo era el apoyo emocional y psicosocial, indicó el rector.

Apoyo psicosocial

Rector: Eso nos llevó también simultáneamente a establecer una estrategia con nuestros psicólogos, con psicólogos de la Universidad von Humboldt que amablemente nos han apoyado, con psicólogos que vinieron desde la Universidad de Antioquia y estuvieron aquí toda la semana con psicólogos de la universidad eh Conrad Lorenz, que también de manera virtual nos están apoyando para que podamos hacer esa atención a los estudiantes. En ese momento la escucha es fundamental.

Ruta humanitaria

Rector: terminé la primera ruta humanitaria Uniquindiana que empezó aquí en el departamento del Quindío y posteriormente se fue a las diferentes ciudades donde tenemos sedes también. Y solamente escuchando a las personas, recorriendo el terreno, es que usted se da cuenta realmente de la gravedad de la emergencia. Y eso es un tema hay que hacerlo con paciencia.

Yo me senté con varios estudiantes a quienes les dimos una ayuda adicional, porque a todos les llevamos kit de aseo, mercados, etcétera, pero hubo unos estudiantes que de acuerdo a la caracterización considero el equipo encargado, el equipo de reconexión que era necesario entregarles un apoyo económico adicional. Con ellos me senté uno a uno. A cada uno le escuché su historia y realmente son temas muy críticos, pero había algo en común, todos querían regresar.

Todos me decían “Rector, ¿pero y cuándo regresamos?” Incluso muchos de ellos fueron con sus madres y la madre me decía, “Rector, ¿cuándo van aregresar? ¿Cuándo ¿Cuándo vamos a regresar, perdón?” Y yo, “Vamos paulatinamente, espere que primero estamos con las escuchas, luego estamos haciendo revisión de las estructuras para que todo esté seguro,

También necesitamos las autorizaciones, no en Armenia, pero sí en las otras partes eh Manizales." Por ejemplo, Manizales es un caso específico. El colegio está listo para regresar. La madre superiora me dijo, “Cuando quieras, rector.

El único problema es que no pueden entrar en carro ni en motos, porque al frente van a demoler unos edificios. Entonces, le hacen ahí no dejan pasar vehículos. Entonces, claro, muchos de nuestros estudiantes Manizales no son de Manizales, son de otro municipio y llegan en moto. Entonces, dijimos, “No, listo, no empecemos el sábado, vamos a buscar por aquí parqueadero cercano, otra estrategia para que ellos puedan venir y estar más cómodos.” Nosotros en Manizales incluso tenemos transporte, los nuestros buses van y los recogen en el terminal y los llevan.

En Pereira igual. Me decía la madre superiora. Dice, “Director, aquí no pasó nada estructural ni en mampostería. El único inconveniente que tenemos es un tema de agua que como son edificaciones muy viejas, entonces hay que hacer revisiones de que, si estemos suministrando el servicio de manera adecuada, porque se nos puede meter ahí una cantidad de jóvenes y el servicio y el servicio público, claro.

Entonces, y lo mismo en Buenaventura, Cali, Buga, donde tenemos ubicada la sede de la Universidad del Quindío, no hemos tenido ninguna dificultad desde el punto de vista estructural, pero sí dependemos de esas decisiones de ciudad para poder retomar.

En Armenia, alianza con colegios para el retorno de clases

Rector: Aquí en Armenia, gracias al apoyo del alcalde de Armenia, de su secretario de educación, nos han facilitado varios colegios para un retorno que no va a ser 100% presencial, porque la primera alternativa era 100% virtual, pero ahora vamos a hacer una combinación que se llama aula espejo y es que los estudiantes que quieran pueden ir y los que no se conectan de donde estén.

Entonces, me imagino yo que los estudiantes que están aquí en el departamento del Quindío llegarán a clases, pero los que están fuera, que son muchos también, pues se conectan desde sus ciudades.

Solamente pretendemos reencontrarnos en los laboratorios probando el mes de octubre o noviembre aquí en la Universidad del Quindío, que ese es un compromiso que hemos adquirido con los decanos y los directores del programa, que esas asignaturas que tienen un componente esencial de laboratorio o de práctica las acumulemos para octubre y noviembre, eso nos da tiempo a nosotros de hacer todas las mejoras y que ya ellos puedan ir ingresando con unos protocolos de seguridad.

Flexibilidad y elasticidad académica

Rector: es muy satisfactorio porque los mismos muchachos manifiestan ese deseo de volver. Además, una garantía que les estamos dando desde el Consejo Académico y es que vamos con toda la flexibilidad que se pueda. Claro. O sea, casi que llegando a la elasticidad. ¿Qué significa eso en educación superior? Por decir algo, el semestre en la Universidad del Quindío se puede cancelar hasta la octava semana. No, en este vamos a permitir que se cancele hasta el último día.

O sea, un estudiante va a tratar y si no pudo, pues cancela, hermano, porque para que no se vaya a tirar su rendimiento académico por una causa externa. Eso también ya lo analizamos en el consejo académico, lo vamos a hacer, que, si un estudiante no se pudo conectar, tranquilo que ya los profesores tienen la orientación para que las clases se graben, se cuelguen y el estudiante entre cuando pueda.

Que el estudiante no puede presentar el examen un día. Los profesores tienen la directriz también de no decir tiene cero, sino cuándo puede presentar el examen y se le hace el replanteamiento del examen.

Entonces, ahí es donde también la universidad tiene que tener un entendimiento, flexibilizar sus normas sin perder lógicamente pues la esencia que es que el que el servicio académico se preste de buena manera, Pero si siendo condescendientes con esas situaciones particulares que no van a permitir que los estudiantes puedan estar 100% concentrados como si lo estaban antes del terremoto.

¿Cómo está el panorama actualmente en materia de infraestructura de la universidad?

Rector; empezamos desde la semana pasada con todo el tema de remoción de escombros y la demolición de algunas paredes que quedaron sueltas que esas también entre una réplica o unos vientos ahora en agosto y ahora es que ya con el cambio climático ya no sabe si es julio, agosto, septiembre, se puedan dar y puedan poner en peligro las personas que están ingresando a la institución. Ese proceso lo tenemos contemplado que se demore más o menos 2 meses para que quede la universidad completamente limpia.

Pero en esos mismos 2 meses vamos a hacer el amarre de unos muros, sobre todo, los ingenieros los conocemos como culatas, que son las paredes que están por encima de los espacios físicos que sostienen la cubierta, que no les pasó nada, pero los expertos de ingeniería nos dicen, “Mire, ahí no pasó nada porque no tenía pues porque por suerte, digámoslo así.” Pero sí les recomendamos que eso lo amarren antes de dar al servicio ciertos espacios.

Entonces, en los dos meses vamos a hacer demolición de escombros, retiro de demolición, retiro, vamos a hacer esas esas esos amarres y también tenemos una empresa que es la encargada de hacer todo el análisis ya para la reclamación grande al seguro como tal, que es la previsora que es del Estado.

Rector de la Uniquindío en entrevista con Caracol Radio Armenia. Foto: Vanessa Porras Ampliar Rector de la Uniquindío en entrevista con Caracol Radio Armenia. Foto: Vanessa Porras Cerrar

Entonces, el concepto que yo tengo firmado por seis o siete especialistas de la Facultad de Ingeniería, todos ellos muy brillantes y con una gran trayectoria y conocimiento del tema, es que paradójicamente las estructuras se comportaron de manera divina porque precisamente nuestro tuvo un riesgo que colapsara una edificación.

Lo que pasa es que los elementos no estructurales, como la sangre, hacen ruido, matan gente, en este caso una fachada, un muro, un cielo raso y eso es lo que sí la universidad sufrió más o menos un 60% de afectación en sus edificaciones. Eso es lo que inicialmente manifestamos, que se iba aproximadamente 120.000.000 en ese tema de infraestructura, específicamente elementos. Cuando tengamos ya toda la universidad limpia, pues se va actualizar ese presupuesto, no creemos que supere los 120 000, pero sí va a estar, yo creo que en un monto muy cercano a ese.

Con ministerio de educación me siento abandonado

Rector: Con respecto al tema del gobierno nacional, nosotros tuvimos la oportunidad al segundo día después del terremoto de reunirnos con el presidente de la República, el presidente con total disposición. Incluso pues delegó a una persona como padrino de la Universidad del Quindío a su jefe de despacho, Nicolás Gómez. Nosotros simultáneamente hemos enviado escritos al Ministerio de Educación, específicamente a la señora ministra para reiterarle un requerimiento que yo le hice al señor presidente.

Yo le dije, “Señor presidente, toda la reconstrucción en ese presupuesto preliminar estamos hablando de 170.000.000, 120.000 en infraestructura y hasta 50 000 en equipos de cómputo, equipos de laboratorio, muebles y enseres. Pero yo no vengo a pedirle los 170 000 porque aquí la universidad tiene un seguro, hemos sido juiciosos.

Yo necesito que usted me aporte para el deducible y me aporte para la estrategia de virtualización que vamos a implementar con los estudiantes, sobre todo en el tema de donación de tabletas y computadores para poderle entregar a nuestros estudiantes. El señor presidente muy comprometido,

Sin embargo, yo envié escritos al Ministerio de Educación, pero si tengo que ser muy honesto, infortunadamente no hemos recibido respuesta. Y eso me ha tenido muy dolido.

Yo hablé, esta semana con el señor viceministro y le dije que me sentía inconforme en el sentido de lo que lo único que había recibido el Ministerio era requerimientos de inspección y vigilancia. Entonces, yo le digo, “No pueden ser ustedes tan alejados de la realidad en el sentido de que nosotros estamos viviendo un sismo, tengo la gente, la emergencia es por un sismo, tengo la gente concentrada en entras cosas y me dicen que tengo 7 días para responder un requerimiento.

Cuando usted puede revisar los históricos, la universidad nunca ha incumplido, pero ahora no estamos con la capacidad de cumplir porque estamos pensando en otra situación.

Muy apenado el señor viceministro pues lo que acató a decir es que pues Ahí todavía estaban funcionarios del gobierno anterior y que por eso estaban haciendo lo que querían, pero el viernes se hizo reunión de la Red IQ que reúne a los directivos de las 10 universidades del Quindío y le pregunté a los rectores, “¿Alguno de ustedes ha recibido una carta de apoyo al Ministerio de Educación?” Ninguno.

Entonces, uno sí esperaría que aquí estuviese la ministra o el viceministro, pero no han salido de Bogotá. Y yo creo que, como se lo mencioné al inicio, muy importante conocer de primera mano y en terreno las realidades, porque eso es lo que permite tomar decisiones, pero usted ha sentado en un escritorio en Bogotá, en la comodidad de una oficina, es muy complicado que pueda atrasar directrices.

Entonces, esa sí es una invitación muy respetuosa y muy cordial al a la ministra y al señor viceministro para que realmente se apersonen de la situación, porque yo veo que están trabajando muy bien en el tema de la educación primaria y media, pero en la educación superior, al menos en el departamento del Quindío, nos hemos sentido abandonados.

Entonces, yo no puedo seguir esperando a que el gobierno se demore lo que deba demorarse. Nosotros ya estamos incluso repotenciando tabletas nuestras para entregar a los estudiantes, no son nuevas, pero la estamos repotenciando con internet gratis inicialmente un mes, pero si es prorrogable se hace.

Pero uno esperaría que esa es la ayuda que venga del gobierno nacional y en este momento no la hemos sentido, o sea, en eso lamento tener que decirlo, pero es la realidad. Claro que sí.