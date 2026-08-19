Tras el terremoto: ¿Está Colombia preparada para la educación virtual? Experto explica

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto ya deja al menos 15 departamentos afectados, con un saldo de 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 personas rescatadas, según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El presidente Abelardo de la Espriella, en su visita al departamento del Quindío el pasado 12 de agosto, ordenó al ministro de Educación: “Establecer un plan de choque para el mecanismo de educación virtual tal cual se hizo en la pandemia” mientras se evalúa y recupera la infraestructura.

¿Está Colombia preparada para la educación virtual?

Ante la emergencia por el terremoto, el Ministerio de Educación anunció un plan de choque para habilitar las clases virtuales en los territorios afectados. La normativa colombiana contempla mecanismos para facilitar el acceso a la educación mediante tecnologías y reconoce procedimientos de validación de aprendizajes adquiridos por diferentes vías.

Para reducir las brechas en las zonas con dificultades técnicas, la estrategia pretende la entrega de tablets para los estudiantes que no posean dispositivos.

Asimismo, el Gobierno habilitará albergues estudiantiles con conectividad para aquellos estudiantes que no cuenten con internet en sus hogares. Finalmente, contarán con modelos flexibles y guías de trabajo remoto.

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¿Qué dicen los expertos?

Caracol Radio conversó con Juan De Zubiría, director de la Fundación Alberto Merani, quien explicó que la discusión no debe centrarse solamente en la ubicación de las clases o de la entrega de las tablets, sino en las condiciones reales de aprendizaje.

“La presencialidad, la virtualidad, los modelos híbridos y la educación en casa enfrentan retos particulares y, al mismo tiempo, comparten la responsabilidad de ofrecer condiciones que favorezcan el aprendizaje, la participación social y el bienestar de niños y jóvenes”, señaló Zubiría.

Pese a que en la normativa colombiana existen disposiciones que permiten el reconocimiento de conocimientos y habilidades adquiridos por diferentes rutas de validación académica, Zubiría menciona que el foco de a discusión yace en la capacidad de cada modelo para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, la adquisición de aprendizajes, el acompañamiento adecuado y la protección de sus derechos.

El debate no se limita a determinar dónde ocurre la educación, sino a determinar cuáles condiciones permiten garantizar una formación de calidad, el desarrollo de competencias y la protección efectiva de los menores dentro de los distintos proyectos educativos que existen en el país.

¿Cómo fue la gestión en educación virtual durante la pandemia?

Según el balance de gestión del Ministerio de Educación durante la pandemia por COVID-19, en materia de educación virtual, el modelo de respuesta ante la emergencia giró en torno al concepto de “trabajo académico en casa”, una estrategia que garantizaba el derecho a la educación y a prevenir la deserción escolar.

Se implementó el modelo multiformato adaptado al nivel de conectividad de los hogares. Por un lado, se potenció el ecosistema virtual por la plataforma Aprender Digital; por el otro, se coordinaron múltiples alianzas en radio y televisión abierta a través del programa Profe en tu Casa.

Esta estrategia se complementó con la producción y distribución de materiales impresos, guías de aprendizaje y cartillas pedagógicas del programa Todos a Aprender, que iba dirigida a estudiantes de sectores rurales y a las comunidades más vulnerables con acceso limitado o nulo a conectividad.

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