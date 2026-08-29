Recuperan dinero robado en pleno centro de Armenia, delincuentes se hicieron pasar como policías

Armenia

En pleno centro de Armenia, la policía del Quindío recuperó 1500 dólares y un millón de pesos en efectivo que había sido hurtados a un ciudadano, los ladrones se hicieron pasar por policías.

La Policía Quindío a través del grupo de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo UNIPOL, capturó a un hombre de 26 años de edad, por el delito de hurto en la capital del Quindío.

Este hecho se presentó sobre la calle 19 entre carreras 15 y 16, en vía pública del barrio Centro, donde al parecer un ciudadano fue abordado por dos hombres que sustraen de su pantalón la suma de más de 1.500 dólares y más de 1 millón de pesos aproximadamente.

Posteriormente y en una reacción oportuna de la Policía Nacional fue capturado este sujeto, a quien le fue hallado en su poder dinero en efectivo entre dólares y pesos colombianos, igualmente, le fue incautado un teléfono celular.

El comandante de la Policía, Coronel Carlos Mario Bustamante explicó “Personas inescrupulosas haciéndose pasar por policías abordan a una persona después de haber hecho una transacción económica manifestando que ese dinero era producto de un hurto. Posterior a que la persona entrega el dinero emprenden la huida. Nuestras unidades de la Policía Nacional de la Unidad Unipol logran la captura de uno de los delincuentes.

Y añadió el oficial “quiero reconocer especialmente un trabajo articulado que hemos venido desarrollando desde trabajo de cámaras, desde el trabajo de integración, desde el trabajo de focalización de sitios y zonas inseguras que hemos venido demostrando y colocando nuestras unidades policiales. A nuestra Cámara de Comercio con el apoyo articulado a través de nuestra Gobernación y el trabajo conjunto y continuo con nuestra Alcaldía.

Cortesía Policía, Quindío

Mostramos este hecho positivo simplemente con la reflexión de que no caigan en engaños que permitan afectar su integridad o que permitan afectarlos con el hurto de sus bienes.

De acuerdo a indagaciones preliminares, el capturado presenta registros por los delitos de hurto, hurto calificado, receptación y concierto para delinquir; este ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

La Policía hace un llamado a la comunidad para no transportar altas sumas de dinero en efectivo y solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional al retirar dinero en las zonas bancarias.