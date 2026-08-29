Recuperan dinero robado en pleno centro de Armenia, delincuentes se hicieron pasar como policías
El seguimiento de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas fueron fundamentales para que la Policía capturara y recuperara el dinero
Armenia
En pleno centro de Armenia, la policía del Quindío recuperó 1500 dólares y un millón de pesos en efectivo que había sido hurtados a un ciudadano, los ladrones se hicieron pasar por policías.
La Policía Quindío a través del grupo de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo UNIPOL, capturó a un hombre de 26 años de edad, por el delito de hurto en la capital del Quindío.
Este hecho se presentó sobre la calle 19 entre carreras 15 y 16, en vía pública del barrio Centro, donde al parecer un ciudadano fue abordado por dos hombres que sustraen de su pantalón la suma de más de 1.500 dólares y más de 1 millón de pesos aproximadamente.
Posteriormente y en una reacción oportuna de la Policía Nacional fue capturado este sujeto, a quien le fue hallado en su poder dinero en efectivo entre dólares y pesos colombianos, igualmente, le fue incautado un teléfono celular.
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El comandante de la Policía, Coronel Carlos Mario Bustamante explicó “Personas inescrupulosas haciéndose pasar por policías abordan a una persona después de haber hecho una transacción económica manifestando que ese dinero era producto de un hurto. Posterior a que la persona entrega el dinero emprenden la huida. Nuestras unidades de la Policía Nacional de la Unidad Unipol logran la captura de uno de los delincuentes.
Y añadió el oficial “quiero reconocer especialmente un trabajo articulado que hemos venido desarrollando desde trabajo de cámaras, desde el trabajo de integración, desde el trabajo de focalización de sitios y zonas inseguras que hemos venido demostrando y colocando nuestras unidades policiales. A nuestra Cámara de Comercio con el apoyo articulado a través de nuestra Gobernación y el trabajo conjunto y continuo con nuestra Alcaldía.
Cortesía Policía, Quindío
Mostramos este hecho positivo simplemente con la reflexión de que no caigan en engaños que permitan afectar su integridad o que permitan afectarlos con el hurto de sus bienes.
De acuerdo a indagaciones preliminares, el capturado presenta registros por los delitos de hurto, hurto calificado, receptación y concierto para delinquir; este ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.
La Policía hace un llamado a la comunidad para no transportar altas sumas de dinero en efectivo y solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional al retirar dinero en las zonas bancarias.
Cortesía Cámaras de seguridad Cámara de Comercio
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...