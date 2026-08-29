MinAmbiente anuncia estrategia para mitigar incendios en Isla Salamanca

El dragado del caño Clarín Viejo será una de las principales estrategias para enfrentar los incendios que se presentan constantemente en el Parque Isla Salamanca. Así lo explicó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien señaló que esta intervención debe ejecutarse con carácter urgente para recuperar las condiciones naturales del ecosistema.

“Una de las principales formas de mitigar los incendios que constantemente se presentan en el Parque Salamanca es recuperar el dragado de un caño principal, que es el caño Clarín Viejo”, afirmó el funcionario.

Según Arjona, la recuperación del flujo de agua permitirá inundar áreas estratégicas y facilitar un cambio en la vegetación del parque, reduciendo la presencia de especies con alta capacidad de generar fuego.

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“Con eso se inunda una interesante área inundable y facilita un cambio de vegetación de hierba enea, que es pirogénica, por otras especies que son menos proclives a generar fuego. Esa es una tarea de emergencia que debe implementarse inmediatamente”, indicó el ministro.

El jefe de la cartera ambiental también destacó que se adelantarán acciones de largo plazo con soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta y garantizar la sostenibilidad de la zona.

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Articulación con autoridades locales

Ante recientes incendios registrados en este ecosistema, se determinó la creación de una mesa técnica permanente con autoridades del Magdalena y Atlántico en donde están presentes entidades de gestión del riesgo, ambientales y seguridad.

También se coordinaron acciones directas con la Fiscalía General de la Nación para acelerar los procesos de judicialización contra los responsables, dado que la mayoría de los incendios son provocados por el hombre.