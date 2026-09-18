“Tenemos 13.000 jóvenes formándose para abrir las puertas en el mundo de la tecnología”: Ana Aljure

Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla, expuso el valor del turismo sostenible y de negocios en Barranquilla. Foto: Caracol Radio.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó la reunión que sostuvo con David Vélez, CEO de Nubank, durante un recorrido por la Institución Educativa Humboldt, donde la Alcaldía de Barranquilla presentó los avances en formación tecnológica para estudiantes de colegios públicos.

Aljure explicó que actualmente 13.000 jóvenes de instituciones distritales están siendo capacitados en habilidades digitales, con el objetivo de prepararlos para las nuevas oportunidades laborales relacionadas con tecnología e inteligencia artificial.

“Le mostramos a David cómo era todo este esfuerzo que está haciendo la Alcaldía de Barranquilla con sus jóvenes, donde ya nosotros tenemos 13.000 jóvenes de nuestros colegios públicos, de nuestras instituciones distritales, en los que están formándose para abrir las puertas en el nuevo mundo de la tecnología”, señaló.

La funcionaria aseguró que el propósito es que los estudiantes adquieran herramientas que respondan a las necesidades de las nuevas empresas y los sectores productivos.

“Hoy las habilidades digitales, la inteligencia artificial, todo esto está haciendo cambiar el mundo y la manera en la que se hacen las cosas. Por eso nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar siempre preparándonos y formándonos”, afirmó.

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El Carnaval de Barranquilla llega a Madrid

Ana María Aljure también habló sobre la participación de los hacedores del Carnaval de Barranquilla en Madrid, donde llevarán una muestra de la tradición cultural de la ciudad durante la residencia artística de Shakira en el Macondo Park.

La gerente de Ciudad explicó que más de 130 artistas viajaron para mostrar la identidad barranquillera y promocionar la fiesta cultural ante visitantes internacionales.

“Nos fuimos con 130 artistas entre hacedores del Carnaval que están pasando por un momento muy especial, porque cumplieron un sueño de estar allí en el Macondo Park donde nuestra Shakira va a estar en esa residencia de 12 conciertos durante un mes”, indicó.

Aljure destacó el papel de la artista barranquillera como embajadora de la ciudad y aseguró que esta presencia internacional busca motivar a más visitantes a conocer el Carnaval y la cultura local.

“Shakira ha puesto la ciudad en lo más alto, mostrando lo que somos, nuestra cultura, nuestro arte y nuestra música. Queremos que las personas que van a asistir a sus conciertos conozcan un poco de nuestra cultura, que se enamoren y que vengan a esta ciudad amable, con las puertas abiertas”, expresó.